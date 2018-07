El alcalde Villar de Cañas cree que con Cospedal el silo ya funcionaría

Viernes, 20 julio 2018

El alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, ha considerado que si fuera María Dolores de Cospedal quien ostentara el Gobierno en la Comunidad Autónoma el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares proyectado en su pueblo ya estaría en funcionamiento, afirmaciones ante las que el diputado del PSOE Emilio Sáez ha replicado: "Menos mal que ya no está".

Sáiz hacía estas declaraciones al diario ABC, en las que además insiste en que el Gobierno actual del PSOE en La Moncloa no ha dado carpetazo definitivo al proyecto, tras lo que ha criticado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, por "llevar tres años de legislatura tratando de impedir" que se ponga en marcha el ATC.

"A Villar de Cañas se le eligió porque era el pueblo en el que más consenso había. La culpa la tiene Page. Los 74.000 euros diarios que todos los días paga España por almacenar los residuos nucleares en Francia se los debemos a él", ha enfatizado.

Como réplica, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado en rueda de prensa que el cambio de Gobierno a nivel estatal con Pedro Sánchez "se está notando", comparando su acción de Gobierno con la que imprimió Mariano Rajoy, "quien usaba a la región como conejillo de indias" con proyectos como ATC.

Emilio Sáez, por su parte, ha defendido el compromiso del Gobierno regional con un modelo energético renovable y sostenible. "Me hago eco de las declaraciones del alcalde de Villar de Cañas, que dice que si Cospedal siguiera gobernando, ya funcionaría. Sólo podemos decir que menos mal que Cospedal no gobierna en Castilla-La Mancha y que en España no gobierna Mariano Rajoy", ha zanjado.