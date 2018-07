Carrasco reclama en Almagro más visibilidad para la danza

Viernes, 20 julio 2018

cultura

Ciudad Real | El Dia

Carrasco, que está triunfando en Almagro con llenos absolutos y el público en pie con su montaje 'Nacida Sombra', ha lamentado en una entrevista concedida aagencia que no sólo haya más trabajo para los bailarines españoles en el extranjero sino que, además, hay un mayor reconocimiento.

"El flamenco tiene un importante mercado en el extranjero mientras que en España no tiene la visibilidad que merece", apunta Carrasco, quien destaca que "en otros países hay un respeto y reconocimiento a quienes nos dedicamos a este arte, de forma que estamos en los mejores teatros del mundo, compitiendo con compañías internacionales del más alto nivel porque la calidad creativa de nuestras propuestas coreográficas está entre las mejores".

Por eso, reivindica algún teatro y espacios estables que cuenten con programación de danza y flamenco todo el año y se conviertan así en auténticos escaparates "de lo que hacemos, porque parece que en nuestro país esta disciplina sigue más asociada a la juerga o a la fiesta".

PRÓXIMOS PROYECTOS

Pero mientras llega ese momento, Rafaela Carrasco sigue trabajando intensamente para contribuir a dar valor al flamenco a través de espectáculos que han cosechado rotundos éxito como 'Nacida Sombra' y otros que ya está diseñando y ensayando.

Ese es el caso del montaje 'El salón de baile' que estrenará, como bailaora y directora en la Bienal de Sevilla --el 26 de septiembre en el Teatro de la Maestranza-- con otras cuatro figuras como son Javier Barón, Rubén Olmo, David Coria y Tamara López, además de once músicos de cámara y el cuadro flamenco.

Pero como su mente no para, Rafaela Carrasco ha confesado que ha aprovechado su estancia en Almagro para encontrarse con el autor de la dramaturgia de 'Nacida Sombra', Álvaro Tato, quien ya le ha propuesto cinco posibles estapectáculos para el futuro, "pero debemos sentarnos a "analizarlas porque todas son superinteresantes pero quiero ver cómo nos separamos de Nacida Sombra antes y decidir por donde caminamos. Pero me apetecen mucho".

NACIDA SOMBRA

El espectáculo con el que Carrasco ha llenado el Palacio de Oviedo de Almagro es 'Nacida Sombra', que sigue triunfando un año y un mes después de su estreno, quizá por que se trata de un espectáculo muy poético, visualmente muy hermoso y, a la vez, lleno de muchos matices "partiendo del flamenco que es nuestro lenguaje".

Para ello, lo que se ha hecho es trabajar con cada uno de los personajes -- Santa Teresa, Sor Juana Inés de la Cruz, María de Zayas y María Calderón 'La Calderona'-- para identificarlas con un estilo de baile que permitiera rápidamente reconocer su personalidad y carácter. Y todo ello enriquecido con la voz en los textos de una actriz como Blanca Portillo.

"La música se ha creado específicamente para este espectáculo partiendo de la inspiración de distintos estilos. Por ejemplo, la música más barroca la hemos usado para Sor Juana Inés de la Cruz; la más folclórica y popular para María 'La Calderona' que teníamos que situarla en el Corral de Comedias de Madrid; más fuerte y técnica o la de María de Zayas como demuestran sus textos tan feministas y con carácter. De esta forma, hemos creado un mundo para cada una de ellas".

En este espectáculo, Rafaela Carrasco asevera que se identifica con su personaje, Teresa, que vive su último momento en su celda y tiene visiones de las mujeres del futuro que también pasarán por las restricciones que ella.

"Me identifico, en parte, por mi larga trayectoria frente a la juventud de las chicas que interpretan al resto de autoras, por lo que hay una sensación de no competir a la hora de bailar sino solamente enriquecerme de ellas y aportarles mis vivencias y mi experiencia de vida como coreógrafa o directora. Por eso hay una sensación de madurez y de ser y estar profundamente en tu cuerpo, que me hace sentir muy calma a la hora de interpretarla".

Finalmente, la bailaora concluye asegurando que está feliz de que este espectáculo le haya permitido acceder a festivales clásicos "a los que no había llegado hasta ahora y que me están permitiendo conectar con otro tipo de público, el de teatro, que busca cosas diferentes al de flamenco y he descubierto que leen más entre líneas porque conoce los textos y sus connotaciones".