El PSOE pide la creación de un plan local contra la exclusión social

Guadalajara | El Dia

Tal como ha explicado la portavoz municipal socialista, Lucía de Luz, “presentamos esta moción porque, aunque desde que gobierna García-Page en Castilla-La Mancha el índice de pobreza severa se ha reducido a la mitad en la región, las ayudas y los planes contra la exclusión social siguen siendo necesarios y el Ayuntamiento tiene mucho por hacer en esta materia”.

De Luz ha destacado que Guadalajara es actualmente la única capital de provincia de Castilla-La Mancha que no tiene un plan local contra la exclusión social, pese a que las trabajadoras sociales del Ayuntamiento elaboraron lo elaboraron en 2013, con su correspondiente diagnóstico de la situación, estrategias de acción y recursos para ponerlos en marcha. “Pero la poca disposición de Cospedal en todo lo referente a servicios sociales y del propio Román, que no trabajó para sacarlo adelante, hicieron que el plan contra la exclusión social de Guadalajara quedase guardado en un cajón por tiempo indefinido”, ha recordado.

Román no contrata todos los trabajadores sociales concertados con la Junta.

Además de no tener plan local contra la exclusión social “Román ni siquiera aprovecha todos los recursos para ayudar a quienes más lo necesitan”, ha criticado Lucía de Luz, puesto que “dentro del plan concertado, el Gobierno regional concede al Ayuntamiento doce trabajadores sociales con financiación compartida, pero el equipo de Román solo contrata a once”. Una pérdida de recursos que supone que “el Ayuntamiento de Guadalajara tiene que devolver a la Junta el dinero correspondiente a ese trabajador social que no contrata, además de desperdiciar un efectivo muy necesario dentro de los servicios sociales municipales”, ha indicado.

La portavoz socialista ha añadido que “el Gobierno municipal de Román está incumpliendo la ley, ya que se establece que hay que tener un trabajador social por cada 7.000 habitantes y un educador social por cada 5.000 vecinos, por lo que en Guadalajara deberíamos contar con doce trabajadores sociales municipales, pero tenemos once, y con ocho educadores sociales, pero tenemos solo cinco”.

“Los servicios sociales deben dejar de ser secundarios para Antonio Román”.

Ante esta situación, la portavoz municipal del PSOE ha pedido al resto de grupos políticos que apoye la moción, porque “queremos que los servicios sociales sean una prioridad y dejen de ser secundarios para el alcalde”. La iniciativa pide que se retome el plan local contra la exclusión social, modificando lo que sea necesario del que elaboraron las trabajadoras sociales en 2013, pero incluyendo en su formulación al menos un diagnóstico de la situación de riesgo de pobreza y exclusión en la ciudad, una metodología de trabajo participativa, una definición de objetivos estratégicos y el establecimiento de indicadores de evaluación para cada actuación a desarrollar.

La moción socialista también pide que se asegure una dotación presupuestaria suficiente para poner en marcha el plan contra la exclusión social en 2019 y la creación, dentro de los servicios sociales municipales, de un equipo de inclusión compuesto por, al menos, un trabajador social, un educador social y un psicólogo. “Algo tiene que cambiar para mejorar las políticas sociales del Ayuntamiento y la importancia que le concede Román a la lucha contra la exclusión social, porque, por ejemplo, la Comisión de Familia y Bienestar Social lleva sin convocarse desde 2017”, ha concluido Lucía de Luz.