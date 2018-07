The Prodigy regresan con Need Some1, primer single y videoclip de su nuevo disco

Viernes, 20 julio 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Despues de tres años de silencio desde su último lanzamiento, los británicos The Prodigy presentan Need Some1, el primer single y vídeo de su nuevo trabajo, No Turists. El que será su séptimo disco de estudio verá la luz el 2 de noviembre a través de BMG.