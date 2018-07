Gema Camacho: “Espero estar a la altura de mis predecesoras”

Sábado, 21 julio 2018

Dulcinea 2018

Ciudad Real | El Dia

Camacho, natural de Valverde, reivindicó a esta pedanía “un pequeño pueblo a 10 kilómetros de Ciudad Real, que está empezando a adquirir protagonismo; hemos elegido democráticamente a nuestro alcalde pedáneo, mejorado el agua potable, construido un nuevo colegio y es ese pueblo al que mira la Virgen de Alarcos en la romería que se realiza hasta el Cerro del mismo nombre en la Festividad de Pentecostés, cuando los mozos de Valverde cargan con la Virgen al grito de ‘¡que mire pa Valverde!’”.

La nueva Dulcinea recordaba cómo los de Valverde “tenemos dos patronas y si mi fervor a la Virgen de Alarcos es grande, no es menos a la Virgen del Prado, a la que todos los años vengo a alumbrar y realizo una ofrenda durante la Pandorga. ¡Qué honor este año representar a la mujer manchega cuando realice esa ofrenda!”.

Recordando algunos fragmentos de la descripción de la Dulcinea que realiza Cervantes en El Quijote, con todos los tópicos de la mujer renacentista, Camacho agradeció el cambio realizado por la actual corporación en las bases de elección de la Dulcinea “para permitir el cambio en la figura de la Dulcinea, no sin pocas críticas, y que dejó de ser una joven para convertirse en una mujer protagonista. El nuevo papel de la se está asentando y espero estar a la altura de mis predecesoras.

La nueva Dulcinea también ponía en valora algunas cualidades de sus damas. De Blanca, joven luchadora que ha demostrado su gran responsabilidad y madurez, maestra de vocación. De Milagros, trabajadora amante de sus tradiciones y muy participativa. De Lorena, siempre positiva y a la que le encanta viajar y trabajar con los niños. Y de Begoña, mujer trabajadora, dicharachera y alegre, siempre con una sonrisa en la cara para colaborar con los demás.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, afirmaba que la Dulcinea es la representante de la mujer de nuestra tierra, de Ciudad Real, “que sigue las tradiciones de su madre, de su abuela, pero que a la vez es empresaria, emprendedora, ama de casa, que colabora con las asociaciones de la ciudad. Una mujer solidaria, una mujer completa, que nos representa a todos”.

Zamora reconocía que “ya dejamos atrás el modelo de reina de la fiesta, y ahora es una mujer que se hace ver y se hace escuchar. Ahora es un honor ver cómo estas mujeres van representando a Ciudad Real allá donde van, porque no somos el sueño de ningún Don Quijote, sino que somos una realidad en el día a día y seguimos luchando y peleando”.

Además, la primera edil reconocía que la Pandorga se presenta “con mucha ilusión, trabajando porque sea declarada Fiesta de interés turístico nacional, una fiesta para toda la familia, con novedades, y creciendo, invitando a toda la gente a que venga a la Pandorga, porque “la Pandorga no se cuenta, la Pandorga se vive”.

El acto sirvió además de despedida como Dulcinea de Ana Belén Chacón, y de las Damas 2017 Ana Isabel Ruiseco Ruiz, María del Hierro Ayala, María Isabel Calle Calle e Isabel de los Reyes Mora.Chacón reconocía que ha sido “un año lleno de aventuras, que por mucho que puedas imaginarlo, nunca piensas que va a ser como ha sido hemos hecho muchas cosas, hemos colaborado con colectivos que tenían menos visibilidad, hemos hecho mucho, ha habido cosas que se han quedado en el tintero pero que podremos seguir colaborando junto con la Asociación de Dulcineas y Damas, y seguiremos apoyando a la Dulcinea 2018 ahora desde otro plano.

También se sinceraba destacando cómo ha sido “una experiencia única, para repetir. Me quedo con mis compañeras, con la gente que he conocido de todos los ámbitos, con el cariño que he recibido en la calle de muchas personas, y con miles de anécdotas”. Y a la nueva Dulcinea le recomendaba “que disfrute, que lo pase bien, que viva cada momento como un momento único”.