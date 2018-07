Carla Bruni lleva su 'French Touch' al Festival de Peralada este sábado

Sábado, 21 julio 2018

MÚSICA | Judith Mateo

La cantante desplegará estas 11 canciones escogidas por su significado personal, que, tal como explica la artista, "inspiran el concepto francés de amor a primera vista, 'à coup de foudre'".

Este disco, producido por el músico, productor y compositor David Foster, nació cunado ambos se conocieron después de un concierto en Los Ángeles y éste se ofreció a producirle un disco íntegramente en lengua inglesa.

Construidas al lado de sus fieles músicos Taofik, Cyril y Vernerey y con la participación de las guitarras de Dean Parks y las baterías de Jim Keltner, Carla Bruni se ha atrevido con una gran variedad de canciones.

La cantautora propone desde el 'Enjoy The Silence' (1990), de Depeche Mode, versionada como una canción folk, pasando por el clásico de los Rolling Stones 'Miss You' (1978), con un estilo disco latino-italiano amenizado por una guitarra flamenca, y el éxito 'Jimmy Jazz' de los Clash (1979), así 'Perfect Day' (1972), de Lou Reed, convertida en un vals parisino, pasando por 'Highway to Hell' (1979) del grupo de hard-rock AC/DC.

Bruni interpretará canciones llevadas a su terreno personal e introspectivo con estilo acústico y melancólico: "He cambiado tantas cosas, he modificado tanto estas canciones que por fuerza tenía la impresión de que eran mías", ha afirmado.