Dani Martín y Sidecars abren hoy la primera edición de 'Los Conciertos de La Campa' en Santander

Sábado, 21 julio 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Los conciertos se desarrollarán hasta el 28 de julio y serán uno de los principales eventos del cartel de la Semana Grande de Santander, que arranca este viernes, 20, con el chupinazo.

En el escenario de la Campa de la Península de la Magdalena pasarán durante estos días artistas como David Guetta, The Jacksons, The Waterboys, Vetusta Morla o Taburete.

EL PROGRAMA

Dani Martín y el rock de Sidercars serán los primeros en pisar el escenario de la Campa del Palacio de la Magdalena el sábado. El primero lo hará dentro de su gira 'Pequeños éxitos y grandes desastres' mientras que Sidercan presentará 'Cuestión de gravedad, su cuarto trabajo de estudio, y la banda reinosana Stock.

Tras agotarse las entradas online, los últimos billetes físicos para este concierto pueden adquirirse a partir de 27 euros.

El día 22 será el turno del Viva Pop Festival, que incluirá diversas propuestas, como el Show de Pocoyó, con Conecta Kids, para los más pequeños, o actuaciones de María Parrado, popular por ganar la primera edición de 'La Voz Kids'.

También actuarán los cántabros Repion, Carolina Durante, considerados los nuevos Nikis con su hit 'Cayetano', el pop positivo de Bombai y la popular banda Taburete, grupo liderado por Willy Bárcenas.

Para esta cita, el precio de las entradas que quedan es de 5 euros para los menores de 16 años y, desde 20 euros, para los adultos.

El 23 de julio será el concierto solidario, con Rubén Blades y Kiko Veneno, protagonizarán una "comunión potente", una cita en lo que se recaude irá a parar al Proyecto de Amara Cantabria, la Asociación de Niños con Cáncer de Cantabria. El precio de las entradas normal es de 9 euros y de 45 es la VIP.

Al día siguiente, 24 de julio, se darán cita tres bandas internacionales de pop y rock, con The Waterboys, que recalan en Santander con temas de su último disco y también algunos de sus clásicos; los californianos de Vintage Trouble, que ya actuó hace unos meses en Escenario de Santander colgado el cartel de 'No hay entradas', y el garaje rock y soul sesentero de los neoyorkinos de The Mistery Lights. Para esta cita, hay entradas a partir de 30 euros.

El día 25 recalará en la Campa de La Magdalena The Jacksons, que recalan en la capital cántabra con la gira 50 Aniversario de Jacksons 5, la banda que constituye las raíces de The Jacksons y de la que formó parte, junto a sus hermanos, Michael Jackson. Antes que este grupo, abrirán la jornada el grupo de soul barcelonés The Excitements. Hay entradas disponibles desde 36 euros.

Ya el día 27 sonarán en la Campa los temas de Vetusta Morla, que presentará su reciente trabajo 'Mismo sitio, distinto lugar' junto a temas clásicos. También ese día actuarán los madrileños Egon Soda en una cita con entradas disponibles desde 28 euros.

El 28 de julio, el colofón a esta cita estará de manos de David Guetta e invitados, con entradas a partir de los 49 euros.

Además de las entradas individuales, los interesados pueden adquirir un bono para asistir a los conciertos desde 79 euros, si bien éste no incluye ni el de David Guetta ni el solidario.

Los Conciertos de 'La Campa Santander' están organizados por la unión temporal de las empresas Delfuego Booking y Heart of Goldforman parte de la campaña Bono Cultura de la Fundación Santander Creativa.

Con la compra del Bono Cultura en la red de cajeros, por teléfono y o vía web de Liberbank, los ciudadanos pueden adquirir entradas para el festival. El usuario paga 10€ por cada uno, pero su valor real es de 15€. Esta opción sólo está disponible en la venta física y permite acumular varios.

Además, para facilitar la asistencia a estos conciertos, Alsa habilitará rutas especiales de autobuses, desde distintos puntos de Cantabria, para facilitar la asistencia a los conciertos.