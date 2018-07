Cs reclamaría "puestos de Gobierno para hacer cosas", si fueran clave para decantar la Presidencia de CLM

Domingo, 22 julio 2018

"Nosotros reclamaríamos puestos de Gobierno para hacer cosas, no como otros ejemplos. Si entramos es para llevar a cabo el programa con nuestra lista de prioridades, desde luego no una Vicepresidencia para viajar y cobrar".

Así lo ha asegurado en una entrevista con Europa Press, donde en todo caso ha considerado que la estrategia de Cs pasa por "salir a ganar", y sugiriendo que "quizá sean otros partidos" los que tendrán que apoyar a la formación naranja para formar Gobierno.

De Miguel ha afirmado que una de las prioridades serán las políticas sanitarias, ya que "hay que empezar a atajar la situación con soluciones". "Queremos mejorar y creemos que se puede hacer. Estamos en un momento caótico y seguimos arrastrando los mismos problemas durante décadas. Hay que empezar a poner soluciones encima de la mesa", ha insistido.

En este punto, ha reivindicado como suya la propuesta de auditar las listas de espera de manera externa que ahora se ha apropiado el PP. "Nos encanta que les guste nuestra idea".

A su juicio, la solución no pasa por regular los tiempos máximos de espera con leyes "como ya hicieron Barreda o Cospedal", del mismo modo que no es la solución "interpretar las estadísticas" como lo hace este Gobierno. "Eso sólo genera frustración y cabreo. Algo no funciona bien y por eso proponemos esa auditoría, para saber qué falla y cómo solucionarlo", ha indicado.

En materia educativa, la apuesta de Ciudadanos pasa por un sistema "puntero" que saque a Castilla-La Mancha "de los puestos de cola" en todos los indicadores.

Considera la dirigente naranja que es "posible" mejorar en este ámbito, ya que en la región hay "buenos profesionales y buenos centros públicos".

Una de las propuestas concretas es potenciar la figura del profesor de apoyo, ya que "ahora mismo las leyes nacionales exigen una atención casi individualizada de alumnos", algo que ayudaría a "evitar el abandono escolar". "Ese punto no se ha tratado nunca. Queremos comprometer más apoyo educativo con un aumento de plantilla mejor gestionado", ha manifestado.

Otro de los ejes por los que pasa su política educativa es fomentar el plurilingüismo, área a la que "habría que darle una vuelta" y diseñarlo de otra forma para conseguir mejores resultados.

En cuanto a iniciativas de índole empresarial, De Miguel ha opinado que habría que estudiar las necesidades de las empresas para poder crecer. Quiere "dar una vuelta a la economía y al sistema empresarial".

Para ello, propone en primer lugar rebajar la presión fiscal "en la medida de lo posible", a lo que habría que sumar "una planificación estratégica" y zonificada en toda la Comunidad Autónoma para aprovechar mejor las "potencialidades" de cada comarca.

"La Administración no tiene que crear empleo pero sí las formas de que puedan coexistir distintas oportunidades. Eso es complejo, pero se pueden hacer muchas cosas mejor que anunciar planes estrella que luego se quedan en nada", ha señalado.

Aunque De Miguel ha dejado claro que el proyecto que está diseñando Ciudadanos está diseñado "para ganar" y poder llevar a cabo sus políticas desde la Presidencia, sí ha considerado que en caso de no ganar las elecciones "es más sencillo" poner en marcha esas medidas desde áreas de Gobierno.

"Nosotros reclamaríamos puestos de Gobierno para hacer cosas, no para no hacer cosas, como otros. Entraríamos en el Gobierno para llevar a cabo el programa con nuestra lista de prioridades. Desde luego no en una Vicepresidencia que no sirve de nada", ha dicho De Miguel, que ha recordado que por el panorama actual, "es difícil que haya gobiernos en solitario y muy probable que haya pactos de Gobierno".

En ese contexto, Ciudadanos tiene "unas premisas claras y unos puntos clave del programa" que quien requiera de su apoyo para gobernar "tendrá que aceptar".

De Miguel ha enfatizado que no habrá pactos con otros partidos antes de las elecciones, y a avisado que quizá sea su formación la que necesite apoyo para formar Gobierno de otros partidos, y no al contrario.

Tras asegurar que los gestos de PP y PSOE hacia Ciudadanos se dejan ver "más en público que en privado", ha dicho que su partido se dedicará más a "seducir al electorado" y no a otras formaciones.

Hoy por hoy, De Miguel ve a PP y PSOE "muy alejados" de Ciudadanos en la forma de hacer política, pero ha reconocido que pueden hablar con cualquiera de los dos.

LEY ELECTORAL Y ESTATUTO

Toda vez afrontadas las "prioridades" políticas en materia de sanidad, educación o empresas, Ciudadanos aboga por incentivar el debate de cara a conseguir un nuevo Estatuto de autonomía que lleve aparejado una nueva ley electoral en Castilla-La Mancha.

Así, ha rechazado incluir el debate del agua en el nuevo Estatuto, ya que a su juicio "no serviría para nada". Por contra, sí que propone abordar temas como la simplificación administrativa y de estructura en la Comunidad Autónoma, incluir un nuevo método de elección del Consejo de Administración de RTVCM o recoger medidas encaminadas a que la UCLM esté "despolitizada".