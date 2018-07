La UCLM convoca 54 plazas de profesor asociado para el próximo curso

Lunes, 23 julio 2018

Según la resolución publicada por el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), estas plazas de contratado laboral docente e investigador se convocan por razones excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que afectan al funcionamiento del servicio público de la educación superior que tiene encomendada la Institución académica.

La presentación de la solicitud se realizará exclusivamente a través de la aplicación de convocatorias de la UCLM. Se debe presentar una única solicitud haciendo constar la plaza o plazas a las que se optan.

El plazo para realizar la solicitud es de diez días hábiles (excluidos sábados, domingos y los declarados festivos), a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Los aspirantes adjuntarán a su solicitud la documentación en formato electrónico, escaneada, acreditando los requisitos de participación que se determinan en la convocatoria y que se detallan más adelante.

Igualmente, los aspirantes deberán adjuntar escaneados a su solicitud, en un único fichero, los documentos que acrediten cuantos méritos o circunstancias deseen someter a la valoración de la Comisión de Selección, bastando la declaración expresa del interesado sobre la autenticidad de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir los solicitantes en caso de falsedad.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no podrán ser aportados documentos que avalen nuevos méritos no declarados inicialmente, no teniéndose en cuenta, en ningún caso, aquellos méritos que, a juicio de la Comisión de Selección, no hayan sido suficientemente acreditados antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9 Euros en concepto de formación de expediente para cada plaza a la que concursen. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente Código IBAN, ES16 0049 4907 2227 1730 8281 del Banco Santander, Sucursal: Calle Alarcos, 4, 13001 Ciudad Real, haciéndose constar los siguientes datos: nombre y apellidos de los candidatos y plaza o plazas a las que concursan (código de la plaza).

Estarán exentos del pago de esta tasa los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, quienes expresamente acreditarán, junto con la solicitud de participación, su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido. La exención debe quedar acreditada adjuntando escaneado en la solicitud el documento correspondiente.

La duración de los contratos laborales que se suscriban será, en cualquier caso, temporal, de conformidad con la legislación vigente y con lo previsto en el Convenio Colectivo aplicable al personal contratado, en su caso, los estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha y demás normas de general aplicación.