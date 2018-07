LA FUERZA LIBERADORA DEL DECÁLOGO (Por Vicente Langreo)

Martes, 24 julio 2018

Fue una reflexión sobre los mandamientos, palabras amorosas de Dios como padre a su pueblo para caminar bien. “Yo, Yahveh, soy tu Dios”que te saqué del país de Egipto, de la servidumbre (Ex..20,2) Este inicio puede ser extraño, pero no es así. Es proclamar una liberación, conducida por Moisés, pasando el mar Rojo, hasta llegar al monte Sinaí, donde primero Dios salva a su pueblo, luego le pide confianza y le da el Decálogo como expresión de la generosidad del Dios que nunca pide sin dar antes, Siempre, primero salva, luego da y después pide.

Nuestro padre Dios es bueno. Desde la afirmación bíblica “Yo Yahveh soy tu Dios,”entendemos que hay una relación de posesión suya, que no es extraño para nosotros y que el Decálogo desvela y afirma el secreto de la actuación cristiana, porque es la misma de Jesús, cuando dice: “Como el Padre me amó, yo también os amo a vosotros8 (Jn.5,99) Cristo amado por el Padre nos ama a nosotros nos ama a nosotros con el mismo amor. Él no parte de si sino del Padre. Nuestras obras ordinariamente fracasan, porque partimos de nosotros mismos y quien parte de sí mismo ¿donde llega? ¡Llega a si mismo! Este es el comportamiento egoísta que se define como persona “yo, mí, conmigo y para mí.”. “Sale de sí y vuelve a si mismo



La vida cristiana es la respuesta agradecida a un Padre generoso. Los cristianos que solo siguen “deberes” muestran que no tienen una experiencia personal de ese Dios que es “nuestro,”Tengo muchas cosas que hacer, solo deberes, falta algo fundamental, es amar a Dios el Padre, que primero da y después manda. Poner la ley antes de la relación de amor no ayuda al camino de la fe. ¿Cómo desear ser cristianos si partimos de obligaciones, compromisos, coherencias y no de liberación? Ser cristianos es caminar. Ser cristiano es hacer un camino de liberación del egoismo y quedar dispuesto para el amor de Dios, que lleva hacia delante. La formación cristiana no consiste en una fuerza de voluntad, sino en la acogida de la salvación y dejarse amar: primero pasar el Mar Rojo y luego en monte Sinaí, les dice lo que deben hacer. Así aquel pueblo supo que estas cosas las debía hacer porque fue salvado por un Padre que los ama. La gratitud es un rasgo del corazón movido por el Espíritu Santo Para obedecer a Dios debemos recordar sus beneficios. “Quien no los olvida queda orientado la virtud y hacia las obras de justicia”( Regla de S. Basilio,56)



Esto nos lleva a ejercitar la memoria de las maravillas del Creador en tiempos de silencio y a decubrirla liberación de Dios,.como origen de todas las cosas bellas del mundo, y que además nos libera. Pero algunos quizás sientan que aún no han tenido verdadera experiencia de liberación. Los israelitas como pueblo elegido, en Egipto bajo la servidumbre, clamaron a Dios que oyó sugeridos, acordándose de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y salir de mi ( Ex..2,33-25) Dios piensa en mí-.



La accíón liberadora de Dios al principio del Decálogo, los mandamientos, es la respuesta a esa quje. Nosotros no podemos salvarnos solos; pero de nosotros puede salir un grito de auxilio: “ Señor, sálvame, Señor, enséñame tu camino, acaríciame y dame un poco de alegría” Esto nos espera a nosotros, pedir ser liberados del egoismo, del pecado, de las cadenas de esclavitud. En nuestra alma hy muchas cosas que no están liberadas. Dios nos ha llamado a ls vida, no para quedar oprimidos, quiere romper las cadenas, sino para ser libres y vivir en el agradecimiento y en obediencia, laalegría infinita que Él nos ha dado, mayor que la que podemos darle a Él Modelo sencillo de evangelización.(L`Observatore Romano,1-Julio,2018)