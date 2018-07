LAS DIFERENCIAS DE LA VIDA HUMANA (Por Vicente Langreo)

Viernes, 27 julio 2018

No parece que esta inquietud preocupe mucho ante las urgencias, las necesidades y ofertas seductoras. Pero la vida propiamente humana necesita una sabiduría superior para desplegar iniciativas en favor de las personas, de la familia y del bien común. Las edades humanas son infancia, plenitud y ancianidad – y desde la concepción, el nacimiento, la enfermedad, la cultura, atención al bien común y cuidar a las pernas hasta la muerte- necesitan una sabiduría procedente de la iniciación cristiana, que corresponde a la dignidad de hijos de Dios. Lo espiritual, conduce al hombre y a la mujer a no verse a así mismos, solamente como espejos; sino sometidos a una bioética global. Y de desde esta visión universal se proyecta un humanismo fuerte y diferenciado y de inspiración cristina, frente a criterios sucios del pecado, en el campo de la bioética dignificada que afecta a no nacidos, a enfermos y ancianos terminales, decide el valor y sentido de sus vidas y muestran su dignidad de personas creadas por Dios. La bioética no permite rechazar por las carencias y debilidades humanas; se fundamenta en la dignidad de toda persona humana, que siempre debe ser cuidada.



Esta bioética global relaciona el cuidado integral de “Laudato si”(Encíclica papal) muestra la debilidad entre los pobres y la fragilidad del planeta e invita a buscar otros modos de entender la economía, el progreso, el valor y sentido y cuidado de la vida humana, relacionada con las diferencias concretas de los humanos, de nuestro propio cuerpo, con su aceptación como obra de Dios y con el ambiente. Esto exige cuidarlos, respetando y valorando la masculinidad y la feminidad, diferentes, el dolor y la enfermedad, como necesarios para conocerse a si mismos y relacionarse con los demás. Hay que cuidar las complejas diferencias fundamentales de la vida del hombre y la mujer, de la paternidad, la maternidad, la filiación, la fraternidad y socializad de las distintas edades, en la generación, en la sexualidad, en la vejez, y en la insuficiencia y discapacidad, en las violencias y en las guerras. La dignidad de la persona es sagrada, y no puede recurrir a una eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, El hombre no es dueño absolutote su vida,. sino administrador.



Según las enseñanzas cristianas y eclesiásticas, los temas de la ética y de la vida humana, deben encontrar colocación adecuada en la antropología global y ser tenidas en cuenta en las situaciones límite según la moral y el derecho0 y los cuidados integrales, paliativos y en armonía con el deber moral civil y religioso. La bioética global nos incita a una sabiduría y discernimiento profundo, sobre el valor de la vida humana, también hasta en situaciones difíciles. La globalización seria y bien pensada, tiende a profundizar en las desigualdades y pide una respuesta ética a favor de la justicia; atender a los factores sociales, económicos, culturales y ambientales, llevando a hacer realidad el derecho de cada pueblo a la igualdad y solidaridad. La cultura de la vida debe dirigir la orientación y el destino de la existencia humana, compatible con las ocupaciones temporales, pero sin olvidar el fin último. Es necesario interrogarse más a fondo sobre la existencia del hombre, su deseo de la felicidad, su fragilidad, y sobre el horizonte y dignidad de cada persona, como hijos de Dios y a la vez, pensando qué podemos hacer como respuesta. La vida del hombre es una gracia misteriosa que nos viene de Dios y victoria del amor. La condición nuestra es reconocer y vivir en fidelidad y justicia, con esperanza de la victoria, merecida por Cristo, acogidos a la sabiduría y el amor de Dios