El PSOE de Almodóvar critica que al equipo de Gobierno “ni le preocupan los parques y jardines, ni las fuentes"

Lunes, 23 julio 2018

política

Ciudad Real | El Dia

El Grupo Municipal de Almodóvar del Campo denuncia el mal estado de los parques, jardines y fuentes de la localidad, “por los recortes en Urbanismo y Medio Ambiente que el PP sigue manteniendo en Almodóvar del Campo, y que a este paso se van a convertir en su seña de identidad, a pesar de que en otros gastos no tan necesarios ni útiles para la población no escatiman,”, critican los concejales socialistas.

La falta de recursos necesarios para el mantenimiento de estos lugares de esparcimiento público, explica el PSOE, conlleva que el jardín municipal, que en todas las localidades se erige como centro de atracción de la vida diaria de los habitantes y es punto de encuentro de vecinos de distintas generaciones, no cumpla con este fin en Almodóvar, “pues el ayuntamiento no destina los recursos necesarios y no vela por mantener el arbolado, los jardines, el mobiliario y las fuentes en óptimas condiciones”, lamenta la Portavoz socialista, Carmen Pimienta.

Y ello es fruto, consideran los concejales socialistas, “del poco trabajo y la falta de plan del equipo de Gobierno del PP, al que parece que no le preocupa cómo luzca nuestro pueblo, ni la imagen que da”. De hecho, el estado más lamentable, según los socialistas, “es el de las fuentes sin agua, o con agua sucia”, explica Pimienta.

Por todo ello, el grupo municipal socialista, pide al alcalde del municipio, José Lozano, que “si no lo hace por el turismo que tanto le preocupa en teoría, lo haga por las personas que vivimos aquí, de manera que cuando paseemos podamos disfrutar de buenas vistas y de la belleza de nuestro pueblo”, señalan los concejales para terminar.