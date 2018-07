UGT amplía la denuncia contra la adjudicataria del servicio de transporte sanitario

Lunes, 23 julio 2018

Miembros de la Sección Sindical de FeSP-UGT en SSG, empresa adjudicataria del contrato de Servicio Público de Transporte Sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en Guadalajara, se han personado en la Inspección de Trabajo para ampliar la denuncia que presentaron a principios de marzo y de la que actualmente no tienen "constancia de que hayan empezado a investigar los hechos denunciados, cuatro meses después".

La ampliación de la denuncia se produce porque desde el sindicado entiende "que se pone en riesgo el servicio por la falta de personal y el exceso de jornada que está realizando una parte, llegando a las 48 horas continuadas, en la misma o diferentes bases de urgencias, a la falta de ropa adecuada y de Equipos de Protección Individual, cobertura de bajas y vacantes en ambulancias asistenciales por personal que no reúne los requisitos formativos indicados en la normativa en vigor".

Según indica, el Convenio Colectivo no recoge la forma de trabajo de tres tripulaciones en la provincia de Guadalajara, ya que "deberían ser cuatro tripulaciones en el Servicio de Ambulancias de Urgencias y Emergencias del Sescam-112, por lo que SSG lleva incumpliendo este Convenio desde su inicio el 1 de octubre de 2017, esto hace que el personal se exceda de la jornada anual", según ha informado UGT en una nota de prensa.

"Como no se puede dejar sin cubrir una ambulancia de Transporte Sanitario Urgente, se envía personal del Servicio de Programado o Transporte Sanitario No Urgente, lo que implica una sobre carga de trabajo en el personal de este servicio porque no se repone", han señalado desde el sindicato.

"Ante la persistencia en los incumplimientos", UGT en la Mesa Sectorial celebrada este viernes, ha instado nuevamente a la Gerente del Sescam, Regina Leal, a que la totalidad de los trabajadores del Transporte Sanitario y el Servicio "en sí mismo pasen a depender del Servicio de Salud castellano-manchego"