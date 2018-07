Un juzgado impone a Tolón una multa coercitiva de 800 euros semanales

Lunes, 23 julio 2018

Este acuerdo ha quedado aprobado después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo dictara un auto por el cual acuerda la imposición de una multa coercitiva de 800 euros en la persona de la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, por considerar que "ha desatendido los requerimientos" del juzgado en cuanto al pago de intereses relativos a la compra del tercer lote de esta colección, incidiendo que tendrá que atender al pago semanalmente hasta que se proceda al total cumplimiento, según el auto.

Sabrido ha avanzado que el Ayuntamiento celebrará pleno el próximo jueves 26 de julio, donde será ratificada esta modificación presupuestaria. No obstante, el Consistorio toledano recurrirá el auto judicial al no compartirlo.

En este punto, ha recordado que la cesión de esta colección está valorada en 1,3 millones de euros, de los cuales los últimos 500.000 fueron depositados por este equipo de Gobierno en el juzgado, por lo que se le reclama los intereses por el retraso en el pago.

El portavoz municipal ha argumentado que este procedimiento para abonar los intereses no se puede hacer de otra manera, puesto que no existe partida presupuestaria para ello. "Queremos cumplir la decisión judicial, pero también los requisitos legales. Aquí nadie tiene una caja con dinero y lo lleva al juzgado", ha aseverado.

Así, tal y como ha desgranado, el 2 de julio el juzgado establece los criterios definitivos para hacer frente a los intereses con un plazo de tres días. El 4 de julio, según Sabrido, la Junta de Gobierno Local aprueba utilizar el fondo de contingencia para poner a disposición del juzgado la reclamación de intereses.

Respecto a la multa a la alcaldesa, ha asegurado Sabrido, para que se pudiera llevar a cabo se tendrían que dar dos requisitos; por un lado notificación personal a la alcaldesa de este requerimiento --que según Sabrido aún no ha habido--y por otro la voluntad manifiesta de no cumplir la resolución judicial.

"No entendemos la presunta sanción que quieren imponer a la alcaldesa, con el debido respeto. No ha habido notificación ni hay voluntad de no pagar", ha defendido, recalcando que la voluntad de pagar "es evidente".

Asimismo, ha señalado que si se notifica no debería tener "ningún efecto", pues "tan pronto como el pleno apruebe la modificación presupuestaria", el equipo de Gobierno se pone a disposición del juzgado.

REACCIÓN DEL PP

De su lado, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jesús Labrador, ha exigido que ese pago "salga del bolsillo" de la propia alcaldesa "y no del de los vecinos", ha informado el PP en nota de prensa.

"La irresponsabilidad del equipo de gobierno al no cumplir los requerimientos judiciales le cuestan dinero a los toledanos, por eso no vamos a consentir que las multas puestas a la alcaldesa de 800 euros cada semana hasta que cumpla sus obligaciones judiciales por lo que exigiremos que sea la alcaldesa con su patrimonio quien responda a esta multa, ya que es la responsable según pone literalmente en el auto de la inejecución de las actuaciones exigidas por el órgano judicial", ha reiterado.