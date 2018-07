Medio centenar de empresas se darán cita en la Feria Internacional del Ajo de Las Pedroñeras

Martes, 24 julio 2018

cuadragésima sexta edición

Cuenca | ELDIAdigital.es

El Ayuntamiento de Las Pedroñeras ya tiene todo listo para la celebración de la XLVI Feria Internacional del Ajo, que este año se desarrollará del 27 al 29 de julio en el recinto ferial de la localidad conquense y en la que se darán cita cerca de medio centenar de empresas, entre expositores, maquinaria, fitosanitarios, aplicaciones gastronómicas, etc...

Una edición que vuelve a contar con el respaldo de la Diputación y de la que han dado cumplida cuenta en rueda de prensa el presidente de la institución provincial, Benjamín Prieto, y el alcalde de Las Pedroñeras, José Manuel Tortosa, quienes han coincidido en remarcar la relevancia de esta cita, que se ha convertido en punto de encuentro obligado del sector del ajo.

Y es que, a juicio de Prieto, esta feria es un excelente escaparate para Las Pedroñeras, la provincia de Cuenca y, como no, para nuestro sector agroalimentario, en el que el cultivo del ajo ocupa un lugar destacado, diversificando la economía local y posicionando nuestros productos en el mercado nacional e internacional.

Importancia que, en su opinión, no se reduce al cultivo en sí, sino que va más allá con la transformación de este producto para su aplicación en ámbitos tan diversos como la gastronomía, la medicina, la investigación, etc… Y es ahí, tal y como ha remarcado, donde está la Diputación apoyando al sector a través de convenios con, por ejemplo, la cooperativa de segundo grado Coopaman o la Cooperativa San Isidro el Santo… No en vano, es de la opinión de la necesidad de apostar por una cultura del ajo, a semejanza de la del vino, que universalice este producto y se convierta en uno de los grandes embajadores de esta tierra.

Un respaldo éste, el de la Diputación, que este año se ha visto reforzado con la colaboración con el Ayuntamiento para la creación y puesta en marcha del Museo del Ajo. Un proyecto cuya primera fase de rehabilitación y acondicionamiento de su sede en el antiguo silo de trigo ya está concluida y, en la actualidad, acaba de ser adjudicada su musealización, por lo que se espera que abra sus puertas a finales del presente ejercicio.

En este sentido, el alcalde de Las Pedroñeras, por su parte, ha querido llamar la atención sobre la importancia del apoyo de la Diputación a esta feria, porque, tal y como ha aseverado, “sin ese respaldo hubiera sido imposible continuar con esta feria”, de ahí que haya querido mostrar públicamente su agradecimiento.

Una feria que, para Tortosa, es “este año más necesaria que nunca” ante las dificultades que está sufriendo el sector con el considerable retraso en la recolección del cultivo por las inclemencias meteorológicas y el descenso de la demanda en los mercados internacionales.

Una cuadragésima sexta edición que, según ha recalcado Tortosa, no solo tendrá un marcado por carácter técnico y comercial con las diversas conferencias sobre los avances en el cultivo y proceso del ajo y la celebración de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajos (ANPCA), sino que también se ha reforzado la faceta gastronómica y lúdica. No en vano, a la conocida Ruta del Tapeo, las demostraciones de artesanía del ajo y el X Concurso Nacional de Cocina Ajo Morado de Las Pedroñeras, cuyos siete finalistas ya han sido seleccionados, este año se suma un taller de cocina para los más jóvenes. Bajo la denominación ‘Master Ajo Júnior’, los niños y niñas de 6 a 12 años podrán introducirse en el mundo de la cocina con el ajo como protagonista.

Y en el plano lúdico, Las Pedroñeras se viste de fiesta en torno a esta cita con el sector del ajo y ha programado desde el concierto de Demarco Flamenco en el Parque de los Viveros para el viernes hasta un gran show para la noche del sábado en el mismo escenario con Big Dance Festival, pasando por el tradicional Concurso de Habilidad con el Tractor y Remolque.

En definitiva, Las Pedroñeras volverá a hacer honor a su sobrenombre de Capital Mundial del Ajo con una feria muy completa y variada en torno a un sector del que dependen directamente en la comarca en torno a 6.000 familias, que genera unos 600.000 jornales anuales y una producción cercana a los 100 millones de kilos.