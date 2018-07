Una nueva avería obliga a desalojar el tren Badajoz-Madrid

Martes, 24 julio 2018

Transportes

Toledo | ELDIAdigital

Los hechos ocurrieron hacia las 22.40 horas de este lunes, cuando los pasajeros se vieron obligados a apearse en la estación de Talavera, así como los que esperaban coger el mismo tren en las sucesivas estaciones de la línea, que tuvieron que esperar hasta que Renfe dispuso un autobús para recogerles y concluir el trayecto, ha informado CCOO en nota de prensa.

"Este nuevo suceso ya casi ni es noticia por la frecuencia con la que se registran incidentes de todo tipo en esta línea, abandonada a su suerte desde hace más de una década por el Gobierno, por ADIF y por Renfe", ha denunciado el secretario general de CCOO-Toledo, José Luis Arroyo.

"El estado de la línea es lamentable, es urgente desdoblarla y electrificarla para poder ofrecer un servicio mínimamente digno. El mantenimiento del trazado y de las estaciones es inexistente, hace no mucho se vino abajo una de ellas, con el factor dentro. Pero además el operador ferroviario destina a este trayecto las máquinas más viejas y obsoletas, que encima no reciben mantenimiento ninguno hasta que no se averían".

"El nuevo delegado del nuevo Gobierno vuelve a hablarnos del AVE. Así se pasaron años y años los anteriores responsables. No renunciamos a la alta velocidad, pero eso no es excusa para no acometer de una vez lo que es imperioso y urgente: incluir ya, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, las inversiones necesarias para dignificar la actual línea", ha afirmado.