Petra Martínez se alza con el XV Premio Lorenzo Luzuriaga

Martes, 24 julio 2018

almagro

Ciudad Real | El Dia

Martínez, que ha subrayado que actuar es un trabajo más que puede hacer feliz a la gente como lo puede hacer un barrendero o cualquier otro con un trabajo bien hecho, ha destacado que no suele emocionarse con los premios, "a pesar de que no sé porqué tenemos bastantes Juan y yo, pero este ocupará un lugar especial porque desde que conocí la figura de Lorenzo Luzuriaga me encantó".

Ha recordado como la primera que vez escuchó su pensamiento fue cuando un amigo que le explicó que Luzuriaga decía que Franco y la República tenían algo en común: "la importancia que ambos daban a la cultura, uno para favorecer el progreso y los otros acojonar a los españoles".

Además, ha puesto en valor que defendiera la educación única, en la que no hay diferencias de ningún tipo y es estable; al tiempo que ha recordado que fue un refugiado "como mi familia y muchos más que sigue habiendo hoy en día y a los que tendrán que dar una solución".

ACTUAR COMO UN JUEGO

Petra Martínez, que ha estado acompañado de su pareja --el actor, director y autor de teatro Juan Margallo--, ha aprovechado también para recordar sus inicios en Teatro Estudio con William Leyton, y en los que "hice lo que quería y como quería, igual que luego con mi marido, aunque hemos ganado muy poco dinero Juan --ha bromedo--. Pero hemos pasado la vida jugando, to play como se dice en inglés".

La actriz ha reconocido que lo que siempre más le ha gustado ha sido el teatro, si bien también está contenta con el cine, mientras que ha señalado que todas las series en las que ha participado siempre tenían un "pero".

Algo que también tiene en la que 'La que se avecina', una serie que dice, "me costó aceptar" pero por la que se decidió porque es "completamente incorrecta" y porque "doña Final es un personaje tremendamente divertido y que sigue permitiéndome hacer lo que me da la gana".

Desde la FESP-UGT, organizadora del homenaje a esta gran actriz que siempre s ha caracterizado por su compromiso con el arte y la libertad, se ha puesto en valor este premio por cuanto es fundamental la apuesta por la educación y la cultura es apostar por una sociedad más libre y justa.

Martínez se suma a una distinguida lista en la que se encuentran Pilar Cuesta --Ana Belén--, Concha Velasco, los Gutiérrez Caba --Emilio e Irene--, José María Pou, José Sacristán, Antonio Gala, Pedro Moreno o Paco Valladares como algunos de los grandes de distintos ámbitos de la escena de este país que forman parte de la larga lista de los Premios Luzuriaga.

TRAYECTORIA

Nacida en Linares en 1944, ha desarrollado una intensa carrera en teatro, cine y televisión. En sus inicios, destaca su participación en el grupo de teatro independiente Tábano.

La censura hizo que Tábano emigrara, por lo que recorrió buena parte de Europa y América en 1970. Participaron en algunos de los festivales de teatro internacionales más importantes, como Nancy (Francia) y Manizales (Colombia) y actuaron en fábricas, centros culturales y espacios sociales gestionados por exiliados.

Su trayectoria teatral es extensa e ininterrumpida desde su debut en Noche de Reyes en 1967, pero también lo ha sido y lo es en cine y televisión. Entre algunos de los títulos más destacados de su filmografía están La mala educación (2004), La noche de los girasoles (2006) y La soledad(2008), de Jaime Rosales, premiado en la XXII edición de los Goya.

Ha recibido numerosos premios como el de Unión de Actores a la mejor actriz protagonista de cine en 2007, mejor actriz de cine y televisión en 2011 o mejor actriz de reparto de televisión en 2018. La Asociación Amigos del Teatro concedió el Primer Premio BITA 2018 a Petra Martínez y Juan Margallo por su dedicación al teatro en toda su carrera artística.