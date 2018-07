EL EQUIPO DE GOBIERNO DE VILLAHERMOSA DEBERÍA RECONOCER YA SUS ERRORES (Isidro Villamayor)

Miércoles, 25 julio 2018

OPINIÓN | El Dia

Esas no son formas Sr. Alcalde, deje usted de echar la culpa de todo a los que gobernaron antes que usted, asuma sus errores y vera como todo es más fácil.

Dice usted que en 2011 se hizo una revisión catastral y se subió el IBI para paliar el gasto sin control. El gasto estaba controlado Sr. Alcalde, pero lo que no cuenta usted es que era un gasto que dotó a Villahermosa de instalaciones y servicios, que no hubiese tenido de no haber un alcalde valiente que las acometiese, se dotó al pueblo de lo que ya debería tener, como una Residencia de Mayores que, entre otras cosas dio trabajo a 30 personas, hasta que el PP llegó y dejó menos trabajadores. Ustedes prefieren gastárselo en fiestas, es su decisión, para ustedes la mejor, pero no así para nosotros.

Pero vallamos al catastro. Sr. Alcalde, es usted aparejador, debería conocer la ley, debería saber que cada diez años se debe aprobar una nueva ponencia de valores; en Villahermosa hacia 22 años que se había hecho la última, había que hacer una nueva porque Hacienda te obliga. Sr. Alcalde, sabe usted, porque quizá conozca alguna, que en Villahermosa había más de 1.000 inmuebles nuevos y seguían como solares, que había viviendas antiguas que se demolieron, se hicieron nuevas y como el dueño no cumplió con sus obligaciones no la dio de alta en el Catastro, seguía pagando como una casa vieja, eso se llama engañar, tanto a Hacienda, como al resto de vecinos que sí cumplían con sus obligaciones tributarias. Estos que no pagaban lo que debían fueron los que más protestaron, que casualidad. Además informa usted mal, no fue solo Villahermosa, en esas fechas lo hicieron 88 de los 102 municipios de Ciudad Real.

Sr. Alcalde, reconozca usted que le he preguntado varias veces si se había informado a los vecinos, sobre todo de la tasa que había que pagar, y sus respuestas eran que no había que informar porque los vecinos no pagarían nada, pero se equivocaba, lo han pagado y, lo mismo me da a mi pagarlo al Ayuntamiento que a Hacienda, el dinero sale del bolsillo de los contribuyentes.

Sr. Piñero, no se haga usted tanto la víctima e infórmese, aunque creo que lo que le voy a decir lo conoce perfectamente. El 30 de diciembre de 2011, el gobierno recién estrenado del PP aprobó en Consejo de ministros a propuesta del recién nombrado ministro de Hacienda, el Sr. Montoro las siguientes medidas:

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

En la parte II del preámbulo se publicaba lo siguiente:

Con este objetivo, el artículo 8 establece la aplicación transitoria y excepcional durante los ejercicios 2012 y 2013 para los inmuebles urbanos de un incremento del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que tiene en consideración el año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia total de valores del municipio.

De esta forma, y para ponencias anteriores a 2002, el incremento se fija en el 10 por 100 (y un tipo mínimo del 0,5 por 100 en 2012 y del 0,6 por 100 en 2013), en la medida en que en estos casos no se produce, a su vez, un incremento de la base liquidable, al haber transcurrido más de diez ejercicios desde la entrada en vigor de la citada ponencia. En el caso de municipios cuyas ponencias hayan sido aprobadas entre 2002 y 2004 el incremento se fija en el 6 por 100 (y el tipo mínimo en el 0,5 por 100) y en los aprobados entre 2008 y 2011 el incremento es del 4 por 100.

Éste, y no otro, fue el motivo por el que el Ayuntamiento de Villahermosa pasó del 0,50 al 0,55 el año 2012 y al 0,60 el 2015. Tuvimos que obedecer las “órdenes” del Ministerio de Hacienda dirigido por el Sr. Montoro, ustedes han tenido tiempo de bajarlo y no lo han hecho, igual después de esto lo intentan bajar para el año que viene, lo que pasa es que si lo hacen sabremos por lo que es, ya que el año que viene hay elecciones.

Por favor, deje usted aparcado el orgullo y reconozca cuando se equivoca, esto no solo es dejar de hablar al portavoz de la oposición cuando dice algo que a usted no le gusta, o lo que es lo mismo, cuando cumple con su trabajo. Tampoco es cuestión de echarle constantemente la culpa de todo al anterior gobierno, alguna tendrán ustedes después de más de tres años ¿no se dan cuenta que con menos orgullo y con más diálogo se puede beneficiar más nuestro pueblo?, el dialogo es necesario, sobre todo cuando no se tiene la suficiente mayoría para gobernar como uno quiere.

Isidro Villamayor Fernández

Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Villahermosa