La Administración Central en CLM ha perdido más del 10% de puestos de trabajo desde 2011

El sindicato destaca que la oferta de empleo público para 2018 creará empleo neto en la Administración General del Estado por primera vez en ocho años, con 8.371 plazas de nuevo ingreso por tasa de reposición, 2.863 plazas para consolidar puestos interinos y un número récord de promoción interna, 5.977 plazas. CSIF destaca el compromiso de la Administración de negociar los criterios de las diferentes convocatorias, lo que posibilitará la mejora en los procesos, la reducción de los plazos y la simplificación de algunos procedimientos.





No obstante, CSIF hace hincapié en que esta oferta de empleo, así como la ordinaria y extraordinaria de 2017, llegan demasiado tarde y no son suficientes para paliar el daño infligido a las Administraciones Públicas. En concreto, en la Administración General del Estado, la pérdida de 38.000 plazas no se va a recuperar, y sólo empezarán a cubrirse las vacantes ofertadas a partir de bien entrado 2019, por lo que 2018, tal y como venimos denunciando en todos los foros, es el año más negro para el empleo público.





En concreto, en el ámbito de la Administración Central en Castilla-La Mancha se han perdido más del 10% de puestos de trabajo desde 2011. CSIF recuerda que se está asistiendo a una situación actual dramática en muchos centros de trabajo, con muy escasos medios personales y sobrecarga de trabajo, con pérdida continua de efectivos muy válidos y con gran experiencia que no van a poder transmitir el caudal de conocimiento y experiencia a la nueva generación de funcionarios que se incorpore, un daño que a medio plazo se dejará notar. Pese a este hándicap, desde CSIF ponemos en valor la gran profesionalidad y buen desempeño de los empleados públicos.





Por último, CSIF recuerda su compromiso para exigir al Gobierno el desarrollo del Acuerdo del mes de marzo pasado en otras materias como la recuperación de la prestación en situación de incapacidad temporal, la jornada laboral de 35 horas semanales, la creación de un sistema de bolsa de horas recuperables para favorecer la conciliación, así como la puesta en marcha de fondos adicionales para mejorar las retribuciones sobre la subida ya acordada.