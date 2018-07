Juan Jesús Díaz pregonó las Fiestas de Granátula con gran entusiasmo

Miércoles, 25 julio 2018

provincia

Ciudad Real | El Dia

Así se expresó Juan Jesús Díaz Gómez, el pregonero de las Fiestas de Santiago, Santa Ana y San Pantaleón, que comenzaron anoche, con una velada en la que, ante unas 600 personas, también se proclamó a las nuevas Reina y Damas, y se colaboró con la AECC.

La proclamación de Mª José Gutiérrez Labrador, como Reina de las Fiestas, y las damas Nuria Cañizares González y Nerea Fátima Lucas Vállez fue también parte importante de esta velada inaugural, a la que asistieron los parlamentarios nacionales Carmen Quintanilla, Miguel Angel Valverde y Cristina Molina, así como varios diputados provinciales y regionales, alcaldes y concejales de los pueblos vecinos del Campo de Calatrava, representantes de la BHELA de Almagro, el sargento 1º Antonio Escalona; el alcalde vizcaíno de Laukiz, el sacerdote del pueblo Teodoro Contreras y toda la Corporación Municipal, entre otros.

La comitiva visitó la exposición del Concurso de Pintura Rápida, antes de asistir a una velada dirigida por el concejal Carlos Ráez, donde el protagonista de la noche fue el pregonero, capitán de la Guardia Civil e Ingeniero técnico de Telecomunicaciones, Juan Jesús Díaz, a quien presentó, y el cual agradeció a la Corporación Municipal haber sido elegido para el pregón, especialmente este año en que se conmemora el 225 Aniversario del nacimiento del general Espartero.

“Después de más 31 años en la Guardia Civil, siempre me he sentido muy orgulloso de ser granatuleño y hago patria de ello, cuando hablamos de grandes ciudades del mundo que no ciudades grandes, estamos hablando de Granátula, Nueva York y París para mí”, dijo al tiempo que se lamentaba de que “de los más de 2.500 habitantes que había en el año que mi madre me trajo al mundo, hoy apenas somos 800, este ha de ser uno de nuestros retos, luchar contra la despoblación que nos afecta estos últimos 50 años”.

Recordó su infancia cuando “pocos tenían cuarto de baño, aseo y teléfono, poca iluminación en las calles, y apenas coches, eso sí, había varias ludotecas en el pueblo porque era un hervidero de chiquillos jugando al pañuelo, escondite, al balón, etc”. Se mostró orgulloso del nivel de EGB de entonces citando a varios de sus profesores, y de la vida en torno a las fiestas y a las cosechas agrícolas de cada época, con un recuerdo especial a sus padres que “nos enseñaron que la vida no es un camino de rosas y construyeron la base de mi educación y los valores como persona”.

Tras un repaso al pasado volvió a la actualidad para indicar como “hoy el pueblo es otro, han mejorado muchos los servicios, y las instalaciones públicas, fruto del esfuerzo en pro de un pueblo por futuro, y debemos luchar por ese camino para seguir avanzando con los pies en la tierra”. Igualmente, alabó los bellos recursos de Granátula, especialmente medioambientales, culturales y patrimoniales, e hizo una mención especial a las Hermandades, bandas de música y asociaciones del pueblo por su trabajo espectacular por y para el pueblo.

Díaz Gómez animó a usar las fiestas como excusa para volver al pueblo, y acabó citando un poema de Miguel Hernández: “Vientos del pueblo me llevan,/vientos del pueblo me arrastran,/ me esparcen el corazón/ y me aventan la garganta”.

Intervención del alcalde

El alcalde Félix Herrera había hablado previamente recordando cuando llegó a la alcaldía en el año 2011, cuyo ayuntamiento tenía números rojos, ya superados este año, y como “en estos 8 años al final de la legislatura se habrán firmado más de 400 contratos de trabajo con fondos propios y otras con subvenciones de la Junta y Diputación”, dijo.

Subrayó los ricos recursos turísticos del pueblo, enclavado en una zona volcánica, con volcán visitable por el que han pasado 20.000 personas en estos dos años; así como la céntrica iglesia dedicada a Santa Ana, digna de visitar donde se encuentra la imagen de la patrona Nuestra Sra. de Oreto y Zuqueca, y desde ayer una nueva imagen de San Pantaleón; así como la ermita de la patrona, entre otros recursos que mencionó.

Precisamente sobre el yacimiento de Oreto-Zuqueca, avanzó el alcalde que “nos han aprobado una subvención para hacer un estudio técnico para poner en valor la zona y conseguir trabajo de excavaciones en el futuro”, anunciando además que, en breve, se contará también con un ‘dumper’ con un equipo de barrido para mejorar la limpieza en el pueblo.

Félix Herrera se refirió también al Centro Social, que quiere inaugurar en unos meses como sede de las asociaciones y para los diferentes grupos de teatro y bailes regionales. Y a que, en fechas próximas se inaugurará el Centro Cultural Espartero en su casa natal, para terminar agradeciendo a su equipo de gobierno y a su familia su apoyo estos años, así como a su pueblo, y animaba a todos a disfrutar de las Fiestas acudiendo a participar en sus actividades.

Acto solidario en pro de la AECC

Además de la proclamación de Reina y Damas y de escuchar las palabras de despedida de la reina saliente Clara Montero, que tuvo un recuerdo especial a la memoria de su abuelo, el acto terminó con la foto de familia final, y la degustación de un aperitivo, en el que parte de los fondos fueron destinados a la AECC, que tuvieron también un puesto durante el acto.

Hoy sigue los actos con la Eucaristía en honor a Santiago Apóstol, donde la Rondalla Oretana interpretará la Misa Manchega; y después el primero de los bailes del vermut a partir del mediodía en la puerta del Ayuntamiento. Este día hay entrada gratuita a la Piscina Municipal.

Al anochecer, la Procesión de Santiago, en la que la imagen del patrón la portarán a costal una cuadrilla de 32 costaleros, y cuyo acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Música de la localidad y la Agrupación Musical San Miguel Arcángel de Puertollano. A medianoche la segunda verbena popular amenizada por la orquesta Danubio Azul.

El día 26 de julio, se celebrará la misa en honor a Santa Ana a las 11 horas. Y por la noche, la tercera verbena popular por la orquesta Ayron en el Auditorio Municipal. El día de San Pantaleón, el 27 de julio, se ha programado igual a las 11 Eucaristía en honor al santo, y por la tarde, comienza el Torneo de Fútbol-sala, en el Campo de Fútbol municipal “Pedro Antonio Mota Gómez”, que seguirá al día siguiente. Terminando el día con la cuarta verbena popular y la orquesta Olympia.