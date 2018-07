El PSOE pide una comisión de investigación por los gastos en el servicio de bomberos

Miércoles, 25 julio 2018

Unos gastos, así, que han derivado en unas facturas que ascienden a algo más de 13.700 euros y que no habían podido ser abonadas debido al reparo interpuesto por la Intervención de Fondos.



Según ha explicado González Mena, a esto se suma que “existen cartas del diputado del área animando a esas empresas a que denunciaran judicialmente a la Diputación para poder cobrar esas facturas”. Unos hechos “de una gravedad manifiesta”, ha señalado.



En cualquier caso, los concejales socialistas han votado en el Pleno a favor de levantar el reparo, puesto que “las empresas deben cobrar por un trabajo que han hecho”. Pero eso no quita, ha añadido, para que se haya demostrado que “se ha vulnerado la ley y la cadena de mando, y se han adoptado decisiones que no contaban con la autorización necesaria”.



Por ello ha pedido la citada comisión de investigación, “que puede ser incluso la de Economía y Hacienda”, ha dicho el portavoz del PSOE. Y ha añadido que “si se confirman responsabilidades, hay que pedir la dimisión del diputado del área” de Prevención y Extinción de Incendios, David Cuesta, puesto que “tiene delegadas las competencias en esta materia y es el responsable de todo lo que suceda en el servicio”.



Renuncia de la diputada Nieves Mohorte

Durante el Pleno ha tenido lugar también la renuncia de la diputada provincial socialista Nieves Mohorte por motivos personales, quien se ha despedido expresando su agradecimiento a los trabajadores de la institución provincial y señalando que “siempre es un honor trabajar por los intereses de los ciudadanos, en este caso de los ciudadanos de la provincia”.



En su intervención ha agradecido “la confianza que depositaron en mí los dirigentes de mi partido, el PSOE, cuando me ofrecieron participar en esta legislatura desde el cargo de diputada provincial en esta institución”.



También ha deseado “suerte y éxito a todos en lo profesional y en lo personal, con especial mirada de cariño a quienes me han acompañado más de cerca en esta andadura, a mis compañeros, que tan fácil me lo han puesto y de los que tanto he aprendido”. Y ha finalizado deseando a todos los miembros de la Corporación “aciertos, porque serán aciertos para la provincia, y lo mejor para esta institución y por supuesto para los ciudadanos de la provincia, porque por ellos y para ellos estamos aquí”.