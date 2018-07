El Ateneo de Almagro reivindica la declaración como Patrimonio de la Humanidad

Jueves, 26 julio 2018

cultura

Ciudad Real | El Dia

"El Festival de Almagro no existiría si en Almagro si no fuera por la reapertura del Corral de Comedias como espacio escénico vivo", ha señalado el director del certamen dramático, Ignacio García, que ha recordado que este año se ha apostado por este espacio con 29 representaciones en 25 días "porque si Almagro es la reserva natural del patrimonio del Siglo de Oro en el mundo, el Corral es el corazón que lo hace latir".

Así lo ha reivindicado García durante la inauguración del acto de homenaje que ha organizado el Ateneo de Almagro para poner en valor este espacio y volver a insistir --con motivo de su 390 aniversario-- la necesidad de que sea declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Una propuesta que desde hace 19 años viene defendiendo Ateneo de Almagro --desde su fundación-- ya que se trata de un documento único y de singular belleza arquitectónica --referente escénico-- cuya pérdida sería un daño irreparable para la historia de la cultura y la humanidad.

MILAGRO PARA LA CULTURA HISPÁNICA

A la inauguración ha asistido, además, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almagro, Pedro Torres, quien ha destacado que lo que es absolutamente excepcional no es la construcción del Corral, de los que se hacían muchos, sino que se mantenga "vivo" tras su recuperación hace medio siglo, de forma que lo ha calificado como "un milagro para la cultura hispánica' que ha contribuido a la difusión del teatro del Siglo de Oro en España y en el mundo.

Tras la interpretación al teclado de una pieza barroca por parte del profesor Alfonso Candelas, ha abierto la mesa redonda el presidente del Ateneo de Almagro, José Antonio Prieto, como moderador y que ha abierto la profesora de Literatura Española y descubridora del documento de construcción del Corral de Comedias de Almagro, Concepción García de León.

La experta ha destacado como en el siglo XIX se olvidó que en la Posada de la Plaza había existido este Corral y como descubrió en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real el documento del propio constructor explicaba que su construcción data de 1628 y como se hizo "para adorno de Almagro" gracias a Leonardo de Oviedo que lo acordó con el Ayuntamiento de Almagro.

En ese documento también figuran algunas condiciones de la construcción que la profesora ha citado como, por ejemplo, que las tres ventanas del testero fueran para la Villa; o que cada aposento no llevará más de dos reales mientras que quienes se sentarán en las gradas pagarían 4 maravedíes y si no se sentaban no abonaban nada.

OTRAS INTERVENCIONES

Asimismo, también han intervenido en este encuentro el coordinador de la Sección de Teatro del Ateneo de Almagro y director del Celcit, Luis Molina López; el profesor de Historia del Arte de la Facultad de Letras en la Universidad de Castilla la Mancha, Enrique Herrera; el director, escenógrafo y catedrático emérito de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, Javier Navarro de Zuvillaga; y el Doctor Arquitecto y promotor del proyecto de rehabilitación urbanística 'Almagro a Plena Luz', Diego Peris Sánchez.

Entre todos ellos han construido y desgranado no solo la historia del Corral de Comedias sino también su evolución, su definición arquitectónica, su escenografía y su papel como templo único del teatro español que vivió su época dorada en el siglo XVII.

TEMPLO ÚNICO DEL TEATRO ESPAÑOL

El Corral de Comedias de Almagro es el único ejemplo de teatro del siglo XVII de esta tipología, íntegramente conservado ya que sigue manteniendo en la actualidad la estructura original de los Corrales de Comedia del Siglo de Oro, después de que fuera redescubierto en 1954 y declarado Monumento Histórico Artístico solo un año después. El día 27 de Marzo de 1955 recuperó su actividad teatral con la representación de dos entremeses de Miguel de Cervantes.

Durante los años 50 el Corral de Comedias albergaba en su interior una taberna llamada Posada de las Comedias. El tabernero que por entonces la regentaba decidió acometer una obra de mejora, sin imaginar siquiera que en uno de los rincones de su taberna encontraría un tesoro. En el interior de una de las pajareras situadas en la parte izquierda del patio, donde hubo un fuego manchego, el tabernero encontró una baraja española pintada a mano. Tras poner el hallazgo en conocimiento del Ayuntamiento, se supuso que allí pudiera haber existido un Corral de Comedias y se iniciaron las obras.

RESTAURACIÓN A PARTIR DE 1954

Gracias a las diversas acciones iniciadas en 1954 para su conservación y restauración, el edificio se mantiene intacto. La última intervención fue llevada a cabo entre los años 2003 y 2004 que, entre otras cosas, permitió la modernización tecnológica del espacio, que actualmente tiene un aforo de 281 espectadores.

El Corral de Comedias fue el punto de partida y sigue siendo el eje central en torno al cual gira el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Los textos clásicos brillaron de nuevo bajo las estrellas de su espectacular patio, desde que en 1978, la Universidad de Castilla-La Mancha decidiera celebrar unas Jornadas de Teatro Clásico acompañadas de tres representaciones.

Este emblemático edificio barroco es, sin duda, la joya más preciada de todos los espacios históricos que la Villa de Almagro pone a disposición del Festival. Es incomparable la emoción que provoca, traspasar la puerta del Corral de Comedias y entrar en el patio, rodeado de los 54 pies rectos, de madera color almagre, sobre los que el edificio se sustenta. El visitante contemporáneo puede pisar su zaguán empedrado, donde cantos rodados dibujan la Cruz de Calatrava, como lo hicieron las damas y caballeros de antaño.

Al alzar la vista o al recorrer el espacio, será capaz de imaginar todas las historias de capa, daga y espadas que tuvieron lugar dentro de este recinto mágico. Historias divertidas o amargas de gente llana y de comerciantes, de militares, poetas y mosqueteros, ocurridas durante siglos enteros delante y detrás de los palcos laterales de los dos pisos.

Actualmente alberga una intensa actividad teatral a lo largo de todo el año y es, sin duda, uno de los puntos turísticos más aclamados del panorama cultural español.