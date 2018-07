Parrilla reclama a Felpeto la "inmediata" apertura de Noheda

Jueves, 26 julio 2018

De momento tenemos que agradecer, al menos, al consejero responsable que después de todo este tiempo haya acudido a conocer el lugar en persona, lo que me ha permitido como alcalde y representante de todos los vecinos de mi municipio pedirle que la Junta deje de poner trabas a la apertura de Noheda”, señalaba Parrilla, “me congratula que Felpeto haya podido conocer de primera mano cómo es este yacimiento y la belleza y dimensiones de su mosaico, su principal reclamo”.

A las puertas de la inauguración de unas nuevas jornadas sobre la Villa Romana de Noheda, que este año alcanzan su séptima edición y en las que, por primera vez y merced al esfuerzo del Ayuntamiento y varios voluntarios, los visitantes podrán disfrutar del mosaico entero, Parrilla insistía en que no es de recibo que un tesoro como el que alberga esta villa romana no se pueda visitar, “primero porque los ciudadanos tienen derecho a poder contemplarlo y, segundo porque, en cuanto se abra, se va a convertir en un reclamo turístico de primer nivel, no en vano nos encontramos ante el de mayores dimensiones de todo el Arco Mediterráneo”. “Este mosaico va a servir de motor impulsor del desarrollo de la economía local y provincial, es generador de oportunidades y, por supuesto, un revulsivo para el sector turístico”, añadía el alcalde. “No tiene explicación ni es razonable que la Junta no permita abrirlo”.

Y es que, cuando hay intención de invertir y apostar por el desarrollo de una provincia la voluntad institucional es un factor determinante y, así, Javier Parrilla comparaba la actitud pasiva y evasiva de la Junta de Comunidades con el empeño demostrado por la Diputación Provincial, “que ya ha invertido en el yacimiento más de un millón de euros”, señalaba, “no vamos a llegar muy lejos con los 11.000 euros que nos ha destinado la Junta, una institución que, conviene recordar, tiene un presupuesto 120 veces mayor que la Diputación”, apuntaba, “quedando, además, más del 80 por ciento por excavar y teniendo en cuenta que ya ni contamos con un taller de empleo como otros años hemos tenido y que nos ha sido denegado por la Junta”.



Para Parrilla, si uno de los problemas de la Junta de Comunidades para no autorizar la apertura de Noheda es su posterior gestión, “no tienen por qué preocuparse, la Diputación estaría dispuesta, al igual que lo está haciendo con la Ciudad Romana de Segóbriga, a hacerse cargo de su gestión turística, lo que supondría toda una garantía de éxito”, finalizaba el alcalde y diputado.