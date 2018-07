El PP de Cuenca no ha abierto el debate sobre el candidato a la Alcaldía

Jueves, 26 julio 2018

según el presidente provincial

Cuenca | ELDIAdigital.es

El presidente provincial del Partido Popular de Cuenca, Benjamín Prieto, ha asegurado este jueves que todavía no se está hablando de candidaturas a la Alcaldía de la ciudad. "Tenemos a un alcalde todavía está desarrollando su labor, lo que quiere decir que la plaza no está vacante y no hemos iniciado ese debate".