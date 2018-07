Música y textos barrocos devuelven a Almagro a la actriz María José Alfonso

Jueves, 26 julio 2018

Con dos actuaciones, 27 y 28 de julio, en el Palacio de los Oviedo, un espacio recuperado por el empeño de la Fundación del Festival, la arpista Sara Ágeda ha seleccionado una serie de piezas musicales barrocas que acompañaran, reforzarán o complementaran fragmentos de textos de Cervantes, Lope o Calderón en la voz de María José Alfonso.

La actriz ha asegurado que es "un lujo" volver a Almagro y más a un espacio que estaba a punto de perderse porque es fundamental conservar el patrimonio, pues son "joyas que no se deben de perder" por lo que hay que agradecer que se haya recuperado. Se ha mostrado encantada de participar junto la arpista Sara Ágeda "que me ha descubierto textos clásicos que no conocía" en "este tinglado maravilloso" a propuesta del Festival encabezado por su director, Ignacio García.

Una dilatada carrera en el mundo de la interpretación que comenzó cuando en lugar de ir a la universidad empezó a asistir a la Escuela de Arte Dramático y al Teatro Lope de Vega, y en la que ha experimentado en sus diferentes facetas. Ha manifestado no poder quedarse con ninguna de ellas, destacando que lo importante es que hace lo que le gusta: "si volviese a nacer volvería a ser actriz y mujer" ha asegurado, tras lo que ha admitido que se siente "agradecida a la vida" porque siempre ha tenido el apoyo de su familia para dedicarse a esta profesión que en cierta época "no estaba bien visto que lo hiciera una chica".

Del teatro, el cine, la televisión, o el doblaje ha sacado una enseñanza pues le han hecho crecer como actriz. Del teatro, "madre del cordero de la interpretación" para Alfonso, la disciplina, de la televisión la rapidez y la improvisación, de la radio "a transmitir con la voz, lo que en cine y en teatro puedes transmitir también con los gestos", del doblaje "a hacer cosas que no haría" por cómo actúan las actrices a las que ha prestado su voz.

Considera "muy sensata" la reflexión de la actriz Petra Martínez en la que reivindicaba que no existen las damas de la escena sino las actrices que están disfrutando de su trabajo. Una profesión que le ha llevado a participar en innumerables proyectos de los que le resulta difícil quedarse con alguno porque para ella es como si le pidieran que dijera "a que a hijo quiere más", pero guarda un especial cariño a 'La niña de luto', por ser uno de sus primeros trabajos que le sirvió como trampolín en su carrera, además por el impacto que tuvo en la sociedad de la época.

"Una vez que aceptas un trabajo hay que hacerlo con toda la humildad y la conciencia de que hay que hacerlo bien" y por eso, ha declarado "no poder elegir".

Admite que en cuanto cuelga el traje y se quita las zapatillas se desprende del personaje que interpreta, si bien es cierto que aunque "no le ha podido ninguno", unos le cansan más que otros o le han requerido más energía o dificultad para entenderlos.

AL TEATRO POR UN VERSO

El Festival propone una iniciativa "poética" para todo aquel que quiera asistir al espectáculo de música y versos, en el que interviene la actriz María José Alfonso. Se trata de 'Al Teatro por un Verso', así, y según ha explicado el director del Festival, Ignacio García, se trata de un "último minuto Barroco" de oferta teatral para que los espectadores que lleguen a la taquilla y reciten un verso del siglo de Oro, puedan adquirir una localidad para el Palacio de los Oviedo por el precio simbólico de un euro. Una oferta válida tanto para el viernes como para el sábado y cada espectador podrá adquirir como máximo dos entradas.

Además, este jueves 26 de julio se ha presentado otros dos montajes que se podrán ver durante el último fin de semana de Festival. El primero de ellos completa la participación de Colombia como país invitado en esta edición. Se trata del estreno en España 'Quijote, espejo del Alma' definido por el director del montaje, José Alonso Mejía, como "un paseo por un espíritu alterado' donde se han planteado que "quizás el personaje de Cervantes nunca la habitación". En definitiva, "un Quijote muy rayado sin tiempo ni lugar específico", representación que se podrá ver del 27 al 29 de julio en el Teatro Municipal.

Finalmente El Corral de Comedias cierra su programación del Festival este fin de semana con la adaptación de 'La discreta Enamorada' de Lope de Vega realizada y dirigida por el argentino Santiago Doria. La actriz que interpreta a Fenisa, Irene Almus ha destacado como ha entendido mejor la obra en el marco de Almagro, en general, y del Corral de Comedias, en particular, "es la sensación de que la obra de Lope ha vuelto a casa", ha declarado.