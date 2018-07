POLITIZAR LA SEGURIDAD, NINGUNEAR A LA GUARDIA CIVIL (Por Rafa Montilla)

Jueves, 26 julio 2018

OPINIÓN | ELDIAdigital

En los últimos años, las noticias sobre enfrentamientos entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Benemérita daba la impresión de haberse superado. Por fin, había pasado a mejor vida. Las noticias de la realización de servicios conjuntos, sobre todo a raíz del movimiento de secesión catalán, alegraron y motivaron a la población. Sin embargo, con la llegada del sr Pedro Sánchez a la Moncloa, y su revolución relámpago, están despertando las viejas heridas y la soterrada guerra de poder entre estos organismos de la seguridad, amenaza con copar las primeras páginas de los medios de comunicación.

La Asociación Pro Guardias Civiles ha registrado en el Ministerio del Interior una carta de quejas para el sr Fernando Grande-Marlaska. En la misma, se realiza una exposición de las incongruencias e irregularidades que, a juicio de la asociación, se están produciendo con los nuevos nombramientos de altos cargos en la Secretaría de Seguridad del Estado. Para APROGC, << se nos faltaba al respeto de manera absolutamente injusta y sectaria>>. También señalan que, en la nueva estructura diseñada por el ministro del interior, hay un exceso de cargos de la Policía en detrimento de la Guardia Civil. Como ejemplo, expone que para altos puestos en dicha secretaría, en los niveles 27 al 30, la diferencia es de trece cargos y que entre los correspondientes a las Misiones Diplomáticas la diferencia alcanza los 36 puestos. Siempre en detrimento de la Guardia Civil.

Con la excusa de dar otro aire y potenciar el CITCO, también se están relevando altos cargos de la Benemérita en departamentos clave de la Secretaria de Seguridad del Estado. Si bien el ministro tiene plena potestad para organizar su departamento como lo considere oportuno, no lo es tanto, ignorar la capacidad técnica y/o competencial del personal adscrito. En estos caos los favoritismos políticos sólo sirven para fomentar la ineficacia del organismo en cuestión. A modo de ejemplo, la APROGC denuncia que ha sido nombrado como nuevo director del Gabinete de Coordinación un comisario del CNP, <<estrechamente vinculado al partido de la Secretaría de Estado de Seguridad… un hombre de partido>>, es decir, del PSOE. También acusan al nuevo director de <<no tener la trayectoria profesional operativa necesaria para desempeñar ese puesto>>.

Sin obviar las graves acusaciones vertidas por la APROGC, lo cierto es una de las primeras medidas aprobadas por el actual ejecutivo ha sido destituir al coronel Mosquera de la Guardia Civil. Poco parece importar que, el sr Mosquera, haya demostrado su valía técnica al frente de la Jefatura del Gabinete de Coordinación en la mencionada Secretaría del Ministerio del Interior. Este hecho representa un cambio sustancial en la dirección política de la Seguridad del Estado. Durante los últimos treinta años, la Jefatura del Gabinete de Coordinación, ha estado siempre dirigido por un “mando cualificado” de la Benemérita. Este nombramiento se llevaba a cabo sin importar el signo político del gobierno de turno. Hasta hoy, todos los ministros de interior y presidentes de Gobierno, lo han respetado. Sin embargo, la apremiante revolución del sr Sánchez está creando más de un quebradero de cabeza, también entre las FSE.

El nuevo ejecutivo del sr Sánchez ha ignorado de lleno que el puesto al cuerpo armado tiene unas motivaciones operativas y estratégicas de primer orden. Este Gabinete de Coordinación es el principal órgano de coordinación operativa entre las diferentes fuerzas de seguridad del Estado. Bajo su supervisión también se encuentran las policías locales y autonómicas, además de las nacionales. El trabajo que se desarrolla desde este departamento en las situaciones de crisis es fundamental. Y no debería ser objeto de intercambios por réditos e intereses políticos. La razón principal por la que se eligió a la Benemérita para la dirección permanente del Gabinete de coordinación lo determina el hecho de que sus miembros son <<ajenos e impermeables a los cambios y vaivenes políticos habituales en los altos mandos de la policía>>, según el afirma el escrito de la APROGC.

Todos estos movimientos son intentos de ningunear a la guardia Civil, ignorando tanto a éstos como a sus compañeros del CNP. Por enésima vez, nuestros políticos olvidan que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no les pertenecen. Tampoco son, o no deberían ser, dardos envenenados en sus caprichosos juegos políticos. Los miembros de Guardia Civil y la Policía Nacional han demostrado con creces su profesionalidad y buen hacer cuando trabajan en la misma dirección. Y esta debería ser la línea de actuación del Gobierno.

Yo no soy miembro de las FSE, pero la lógica me dice que los nombramientos deberían producirse por cuestiones de capacidad y formación, desde el seno de cada organización, y no por amiguismo. Cualquier gobierno, debería centrarse en ayudar a las FSE en su trabajo diario. Que no se vean en la tesitura de tener que mendigar un material técnico que ya deberían poseer. Pero, sobre todo, procurar que, quienes se juegan la vida por los ciudadanos, por todos, tengan al menos un salario digno y un reconocimiento social adecuado. ¿De quién nos acordamos cuando ocurre alguna emergencia o desgracia social?, ¡de los políticos, No!, desde luego.