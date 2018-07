BARCAROLA (Por Eduardo Martínez Rico)

Jueves, 26 julio 2018

Pero yo quería hacer partícipe mi entusiasmo a los que siguen mi blog. Entusiasmo primero de lector, porque la revista Baracola, dirigida por Juan Bravo Castillo y José Manuel Martínez Cano, es una belleza de fondo y forma, y además de materia, digamos. El contenido es buenísimo y está editada de forma excelente. Lo tiene todo, como podrá apreciar el que se acerque a ella, viendo que no exagero lo más mínimo.



Me da muchas esperanzas pensar que en España se realizan y patrocinan empresas culturales de tanta altura y valía.



Yo conocí Barcarola, si no recuerdo mal, gracias a dos profesores de mi Facultad. Uno Javier Huerta Calvo, que me regaló uno de sus números, y otro Fanny Rubio, que además colabora en la revista –a lo mejor Huerta Calvo también colabora y yo no lo he visto-. Mi primer encuentro con Barcarola fue pues en sus despachos. Los dos son magníficos profesores, aunque Fanny no llegó a darme clase; nuestra relación surgió posteriormente a la carrera.

Yo ya pude comprobar la riqueza de la revista, numerosíma de páginas apasionantes de poesía, narrativa, monográficos, dossieres especiales y muchas, muchas cosas más.



En buen papel, a varios colores, con los cuadernillos cosidos, cubiertas de ensueño… Todo lo literario, lo editorial, lo espiritual se podría decir de la revista, está a la altura de lo material, logrando una simbiosis, como dando entender que algunos objetos tienen alma. Por dentro y por fuera.



Esta revista la tiene, y su edición es indisoluble de los que la dirigen, la realizan, la escriben, etc. Hay una simbiosis enormemente creativa y con gran proyección, de eso estoy seguro.



Yo he colaborado en dos números gracias a mi querido Ángel Antonio Herrera. Primero en un número especial sobre Francisco Umbral y luego con un texto de diario, de un diario que escribí hace muchos años, en 2001, Los días de Ícaro. Un título que luego dio nombre a un blog mío posterior.



Hasta llegar hasta hoy. De hecho este blog, que lleva mi nombre, podría titularse también así.



Pero vuelvo a Barcarola. Mi felicitación a los que la hacen y la sufragan. Que no desfallezcan, que sigan con ella por los tiempos de los tiempos. Y mi recomendación a todos los amantes de la literatura, de los libros, de las revistas literarias y de lo bien hecho en general, a que se acerquen a esta belleza de publicación.