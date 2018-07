El Conquense declara al concejal de Deportes persona non grata por “dejar Cuenca a la altura del barro”

Jueves, 26 julio 2018

Fútbol

DEPORTES | ELDIAdigital

La Unión Balompédica Conquense ha calificado de “bochornoso acontecimiento” lo vivido en la tarde del miércoles cuando se disputó el I Trofeo Diputación contra el Getafe y donde directivos y colaboradores del club tuvieron que ayudar a sus utileros al traslado del material desde la vía pública hasta el interior de los vestuarios por no poder acceder al recinto al estar la puerta principal parcialmente cerrada, permitiendo únicamente el acceso a personas, por no disponer de la llave de la verja que franquea el paso a vehículos. Unos hechos que para la directiva causan “vergüenza, propia y ajena”.

También critican no disponer de “los aseos y urinarios al no contar con llaves para ello hasta avanzada la tarde, ni haber podido hacer uso del servicio de megafonía por no haber contado con la llave adecuada”. Como tampoco pudieron usar las taquillas para que las usaran los colaboradores.

La UB Conquense señala como responsable de la mala gestión al concejal de Deportes, Ángel Llorens, que “ante todo un equipo de Primera División, los medios de comunicación que arrastra y su centenar de aficionados, ha dejado a la ciudad de Cuenca, y por ende a todos los conquenses, a la altura del barro, y propiciando que nuestra entidad, con un prestigio ganado a pulso en el mundo del fútbol en sus 72 años de historia, pudiese pasar como un indigno anfitrión de un club de la máxima categoría del fútbol español”, continúa el duro comunicado.

Desde el club acusan al edil de pretender “boicotear, por acción y omisión, un trofeo que pretende agradecer a la institución provincial la ayuda y el esfuerzo que se ha tomado siempre por nuestro club”.

Unas críticas que no se dirigen contra el Ayuntamiento ya que también han agradecido la implicación del Concejal del Equipo de Gobierno, José Ángel Gómez Buendía, Delegado de Hacienda, y la del Alcalde accidental, Julián Huete, gracias a los cuales el Getafe se pudo “duchar con agua caliente, ya que la intención del señor Llorens, ilocalizable tanto para los directivos de este club como para sus compañeros de corporación, era que no fuera así, y, a la postre, haya podido solucionarse la apertura total de la puerta principal permitiendo el paso a la ambulancia de la Cruz Roja, y dando la cara con la dignidad propia de un regidor municipal preocupado por la pésima imagen que estábamos trasladando”.

Consideran que el origen de toda esta situación creada tiene dos fundamentos: la aversión que siente el señor Llorens Zafra a todo lo que suene a deporte de equipo mayoritario, no vamos a traer aquí a colación sus desencuentros con otros clubes y asociaciones deportivas de gran peso en la ciudad; y sus peculiares métodos para intentar cobrar los precios públicos de uso por las instalaciones”.

Al respecto, aseguran ser conscientes de la deuda “de notable cuantía que tenemos vigente con el Ayuntamiento, al igual que otros clubes de la ciudad, fruto de una política errática conjunta de los clubes por no provocar una resolución temprana del problema, y de las sucesivas corporaciones que tras la aprobación de los precios públicos por uso de instalaciones y la supresión de las subvenciones hicieron engordar un problema de muy difícil solución, que, afortunadamente, está próximo a solucionarse”.

“Desgraciadamente la actitud retadora del señor Llorens Zafra en los últimos meses le ha desacreditado, bajo nuestro punto de vista, como interlocutor válido para poner solución al problema. Lo acontecido en la Fuensanta promovido por este señor es de una gravedad total. Este señor, que pretendía, como lleva sufriendo nuestra plantilla desde hace días, que un equipo de primera división se duchara con agua fría, o que los aficionados que visitan nuestra ciudad tuvieran dificultades para hacer sus necesidades fisiológicas básicas, impidiendo que se dispusiera de riego ni por la mañana ni durante el transcurso del encuentro, con el riesgo de lesión que ello conlleva, con el único objeto de dificultar al máximo la celebración del encuentro, que no tenía mas objetivos que agradecer a nuestra Diputación la ayuda de tantos años y de tantas corporaciones de signos políticos distintos, poder continuar con la preparación del equipo en su retorno a Segunda B, y generar algún recurso extra para poder paliar mínimamente el maltrecho estado de las arcas del club. Este señor ha hecho todo lo posible para impedirlo de forma soterrada, aprovechando la ausencia del Alcalde señor Mariscal, y valiéndose del absoluto desconocimiento inicial de esta situación del Alcalde accidental, señor Huete, a la sazón Vicepresidente de la institución que con lo que parece un odio casi patológico hacia nuestro club, ha quedado también desairada.



Por todo esto, consideramos al Concejal de Deportes como persona non grata en todas las actividades en las que forme parte la Unión Balompédica Conquense, y le pedimos, si tuviera un poco de capacidad de reflexión, que dimita a la mayor brevedad posible como concejal por no estar capacitado personal ni profesionalmente para ostentar tan alta responsabilidad de promoción del deporte en Cuenca. En caso contrario, exigimos al Señor Alcalde le retire, en beneficio del deporte de la ciudad, la Delegación de Deportes, porque ha quedado, a nuestro entender, totalmente desacreditado para seguir desempeñando estas funciones", concluye el comunicado.