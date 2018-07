El pleno acuerda que el Ayuntamiento se persone en la causa judicial del caso Cerrú

Jueves, 26 julio 2018

puertollano

Ciudad Real | El Dia

Desde el inicio de la sesión, que ha comenzado con la lectura de una declaración de la alcaldesa Mayte Fernández en la que ha repasado lo acaecido en los registros practicados por la Policía Nacional el pasado 11 de julio, el debate ha pasado por diferentes fases de intensidad.

Así, la alcaldesa ha agradecido al grupo municipal de Ciudadanos su "prudencia" a la hora de pedir responsabilidades políticas hasta que no se conozcan los pormenores de la causa judicial, pero en contraste se mostrado visiblemente indignada con el portavoz de IU, Jesús Manchón, quien ha pedido su dimisión tras acusar al PSOE local de corrupción y a la alcaldesa de formar parte del equipo de Gobierno que aprobó las obras.

Antes, la corporación municipal, con el voto en contra del PP, aprobaba la moción de IU que propone que el Ayuntamiento se persone en la causa judicial. Para ello, incluye la moción, se deberá designar al abogado que resulte de la contratación de la asistencia jurídica en vigor, quien además deberá dar cuenta al pleno de todas las actuaciones a través de la secretaría general.

La propuesta ha contado con el voto a favor del concejal no adscrito Joaquín García Cuevas y de los ediles de Ciudadanos, IU y PSOE, si bien el portavoz socialista Miguel Peña ha reiterado que se personará si se demuestra que las actuaciones investigadas han podido dañar el interés general de Puertollano.

En contra se mostró el grupo popular, cuya portavoz Toni Berlanga ha reprochado a la alcaldesa que no se personara en la causa por fraccionamiento del contrato del coso polivalente, "pagando con dinero publico la defensa del secretario municipal y aparejador investigados" y prefiriendo "tapar las vergüenzas de su antecesor Joaquín Hermoso Murillo".

En todo caso tanto el PP como Ciudadanos e Izquierda Unida han anunciado que se presentarán a título individual como acusación particular cuando se sustancie la causa del caso Cerrú.

CIUDADANOS: "PIDA PERDÓN"

El debate ha continuado durante el turno de ruegos y preguntas formulados por Ciudadanos e Izquierda Unida. Durante su intervención el edil de Ciudadanos Rafael López aseveró que no duda de la honestidad ni honradez de Fernández, por lo que no va a "pedir responsabilidades". "Pero debe entender la dudas que le surgen a este grupo al pensar que estaba en aquel equipo de gobierno, por lo que en el caso de que sea llamada a declarar como investigada sí que exigiremos responsabilidades políticas", ha advertido.

López ha pedido también que el grupo socialista se persone como acusación particular y "pida perdón" por la gestión de sus compañeros en el pasado. Asimismo, ha recordado el informe de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha sobre grandes obras de las legislaturas de Hermoso "con un patrón continuo de incumplimientos e irregularidades". "Tiene que disipar estas dudas de una vez y encargar una auditoría interna de aquel periodo porque, si no, esta sombra la vamos a tener siempre", ha remachado.

En su respuesta, la alcaldesa ha ofrecido a Ciudadanos "todos los expedientes de contratación". "Están a su disposición, soliciten lo que necesiten y busquen y hagan su función de oposición", ha reiterado la regidora, quien ha relatado que en todas las mesas de contratación en que ha participado se ha "sentado con la oposición" y se han adjudicado obras "por unanimidad y en virtud de informes técnicos, siempre". "La mesa no contrata, propone, y siempre he estado acompañada por la oposición", ha subrayado.

"En mis cinco años como alcaldesa he hecho un esfuerzo extraordinario para que toda la información se comparta y para demostrar honestidad y limpieza en la gestión pública", ha señalado antes de indicar que no hará valoraciones políticas ni personales sobre el caso Cerrú hasta que no concluyan los procesos judiciales.

"Antes no puedo hacerlo porque vivimos en un Estado de Derecho con la premisa de la presunción de inocencia; ojalá y acabe todo pronto porque soy la primera interesada", ha afirmado.

IU ACUSA DE CORRUPCIÓN

El debate alcanzó un tono más duro con la intervención del portavoz de IU Jesús Manchón, quien ha recriminado a la alcaldesa que no cediera a su petición de comparecencia extraordinaria para explicar los registros practicados por la Policía Nacional el 11 de julio.

"Nos acusa de oposición rastrera cuando rastrera ha sido actitud del PSOE, que ha gestionado el dinero publico de espaldas a la ley", ha afirmado. "Eso sí es ser rastrero, el que actúa de forma despreciable o innoble para conseguir sus objetivos". "Han prevaricado, falseado documentación, malversado, ese PSOE que lleva gobernando toda la democracia", ha enfatizado Manchón.

Por ello, ha pedido a la alcaldesa responsabilidades políticas "al formar parte de aquel equipo de gobierno y participar en los órganos que tomaron las decisiones cuestionadas por la justicia".

"¿Por qué no votó en contra de lo que se estaba haciendo, es que estaba de acuerdo?", ha preguntado en referencia al pleno de 25 de julio de 2007 que aprobó la permuta de terrenos que permitió el inicio de las obras del Cerrú. "Es lógico que pidamos responsabilidad a usted, porque se apartaron y puentearon los órganos de control propios del Ayuntamiento", ha concluido.

Visiblemente indignada, Mayte Fernández se ha referido a Manchón como "el niño más avanzado de la clase". "Usted ha venido a hacer insidias y acusaciones sin el más mínimo rigor, pero solo ha venido a guarrear y no voy a permitir que nadie ponga en duda mi honestidad y honradez", le ha espetado. "¿Fui miembro de la Junta de Gobierno local? ¿Ha mirado usted los boletines oficiales? Ha venido a hacer insidias y acusaciones sin tener una base mínima de conocimiento de mi vida personal y política", ha aseverado.

A su juicio, IU ha construido un argumentario que "no tiene base real, solo sobre especulaciones, y eso es de infantil de política partidista". "Lo mínimo que se puede exigir es el respeto a las personas porque también hay un equipo y una familia detrás que padecen con un planteamiento que no es decente, ha concluido.