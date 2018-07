Desde agosto será obligatorio eliminar los subproductos de la vinificación

Viernes, 27 julio 2018

Según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), los beneficiarios serán los destiladores autorizados que transformen los subproductos obtenidos en territorio nacional así como el medio ambiente.

Los pagos relativos a las ayudas reguladas en la presente orden se financiarán íntegramente con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), a través del organismo pagador de Castilla-La Mancha.

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES



Las solicitudes de ayuda se podrán presentar entre el 16 de octubre y el 20 de julio de cada campaña vitícola, por el alcohol obtenido durante esa campaña. Los destiladores deberán presentar en el plazo máximo de veinte días hábiles desde que finalice la salida de cada lote de alcohol, la justificación del destino del alcohol.

Los productores estarán obligados a la eliminación de los subproductos obtenidos en la transformación. No obstante, los productores que, en la campaña vitícola que se trate, no produzcan más de 25 hectolitros de vino o mosto en sus instalaciones, no estarán obligados a eliminar los subproductos.