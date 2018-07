Todo listo para la IX Carrera Popular de Mahora

Viernes, 27 julio 2018

POLIDEPORTIVO: ATLETISMO

Este sábado, a partir de las 20:00 horas, se celebrará la IX Carrera Popular de Mahora, cita incluida en el calendario del XVII Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Albacete. Esta carrera también forma parte del VII Circuito de Carreras Populares de La Manchuela, una competición que se realiza de forma paralela al Circuito Provincial aunque sólo puntúan las diez carreras que se organizan en esta comarca.

Como en los últimos cuatro años, el trazado de la Carrera Popular de Mahora volverá a ofrecer una distancia de 8.000 metros sobre una orografía absolutamente llana y dividida entre el asfalto del núcleo urbano y algunas pistas de tierra que rodean a la localidad; un recorrido ideal para principiantes y también para los experimentados atletas que han bajado el listón en su ritmo de entrenamientos aprovechando los calores del verano.

Los más rápidos entre los cerca de 550 inscritos realizarán una marca aproximada a los 26-27 minutos, siendo las mejores marcas, las establecidas en 2014 por José Ángel Cifuentes (26:31) y Mari Ángeles Magán (30:21), ambos representando los colores del Club Atletismo Albacete Diputación. La salida y meta tendrán lugar en la Plaza de La Mancha, eje central del evento donde se instalarán todos los elementos necesarios para atender a los casi 600 corredores inscritos con total eficiencia.

La recogida de dorsales se realizará a partir de las 18:15 horas y estará abierta hasta quince minutos antes de comenzar la prueba. Durante el trazado se ubicarán tres puestos de avituallamiento líquido, además del aperitivo final en meta. Los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Mahora se completan con el aparcamiento habilitado a la entrada de la localidad para mayor comodidad de los corredores y acompañantes, mientras que los servicios de vestuarios, aseos y duchas se encontrarán en el Campo de futbol y Piscina municipal. El pódium para la posterior entrega de trofeos también se encontrará en la Plaza de La Mancha.

La organización ha dispuesto premio para los tres primeros clasificados de la categoría general y los cinco primeros atletas locales, así como para los corredores más rápidos de La Manchuela. Y en cuanto al historial de la prueba, en categoría masculina encontramos nombres como Abdelaziz Dahaoui (Decatlón-Kondy), Miguel A. Torrecilla (C. A. Toledo), Raúl Martínez (C. A. Albacete-Diputación), Patricio García (C. A. Chinchilla), Daniel Gómez Rueda (Vinos Mahora), José Ángel Cifuentes (C. A. Albacete-Diputación), Roberto Carlos Gabaldón (C. A. Tarazona), José Agustín Valiente (27 Agosto Madrigueras) y Guillermo Parra (El Pinar El Conchel).

En la femenina, han repetido victoria Pilar Igarza (Club Polideportivo La Roda) y Mª Ángeles Magán (C. A. Albacete-Diputación), con dos triunfos cada una de ellas. El resto de las vencedoras son Mª José de Toro (C. P. La Roda), Violeta Bautista (27 Agosto Madrigueras), Laura Villar (Don Quijote Albacete), Gelen Muñoz Nieto (C. A. Ibañés) y Sandra Ruiz (San Blas Elche de la Sierra)

Día especial para Pepe Llorens



La carrera del sábado en Mahora tendrá un sabor especial para uno de sus atletas ilustres, el más veterano de todos, José Llorens Muñoz (Club Atletismo Antonio Amorós Caudete). Ese día Llorens cumple 80 años, todo un récord de vitalidad y ejemplo de vida para el resto de corredores. El caudetano lo celebrará como viene haciendo desde hace años, participando en este Circuito Provincial y recibiendo el cariño y el apoyo de compañeros y público. De hecho, desde las redes sociales se ha promovido un grupo que se denomina “Felicita a Pepe Llorens corriendo junto a él en Mahora”, por lo que de ser así, la cita promete ser de lo más emotiva.