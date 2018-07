Robles: "Robisco adopta la estrategia ultraderechista de inventar bulos"

Viernes, 27 julio 2018

política

Guadalajara | El Dia

Robles ha lamentado que “el PP de Cospedal tenga como cara visible a este personaje, cuyo discurso es una continua sucesión de tonterías y falsedades, que repite sin la menor vergüenza”.

El vicesecretario del PSOE de Guadalajara ha desmentido con rotundidad las afirmaciones realizadas por Robisco sobre la atención sanitaria en Guadalajara: “No se ha dejado de atender y administrar su tratamiento a ningún paciente oncológico y, sobre la presencia de figurantes en las obras del hospital, es que ni merece la pena hacer ningún comentario más allá de constatar la nueva bufonada del portavoz de Cospedal”.

Nunca se ha dejado de atender a ningún paciente oncológico

Sobre la acusación de Robisco, en la que afirmaba que hay pacientes oncológicos que se han ido a casa sin recibir su sesión de quimioterapia, Eusebio Robles ha sido tajante. “Es rotundamente falso, como lo atestigua todo el personal de planta del servicio de Oncología del hospital de Guadalajara, incluidos jefe de servicio y supervisora; Nunca ningún enfermo de cáncer ha dejado de recibir el tratamiento previsto en el día de su cita”, ha subrayado.

El dirigente socialista ha calificado de “irresponsable” que “Robisco y el PP traten de crear alarma con mentiras que no se sostienen, porque no todo vale en política”. Ha añadido que “hay que tener mucho cinismo para inventar esos bulos y tratar de utilizar de esa manera a los pacientes oncológicos, después de aquella bochornosa escena en la que un dirigente del PP, de los más próximos a Cospedal, decía en tono arrogante que no le importaban los niños enfermos de cáncer”.

“La bufonada de los figurantes da la medida de la talla política de Robisco”

Robles se ha referido también a “la acusación de Robisco de poner figurantes en las obras del hospital de Guadalajara durante la visita del presidente García-Page”, señalando que “es una nueva bufonada que da la medida de la talla política de Robisco”. Entiende el vicesecretario del PSOE que “es tan absurda y tan ridícula la acusación, que casi mueve a risa, pero lo triste es que el PP de Cospedal recurra a semejantes tonterías ante su propia falta de programa y argumentos políticos”.

Eusebio Robles ha concluido señalando “algunos de los disparates más llamativos” que “desenmascaran para cualquiera que piense un poco los bulos y las bufonadas de Robisco: ambulancias con goteras, figurantes que tras la visita al hospital se fueron a otras obras, cuando él mismo dice que no hay obras de la Junta en Guadalajara y así intenta negar que las haya en el hospital… Es triste, pero este es el nivel del PP de Cospedal y Casado”.