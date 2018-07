Desarticulado un grupo criminal que estafaba mediante el timo del falso romance

Viernes, 27 julio 2018

Inicio de la operación Gemo

La investigación se inició el pasado mes de marzo cuando los agentes tuvieron conocimiento de una denuncia interpuesta por una mujer, en la que manifestaba haber sido estafada a través de una conocida red social, creyendo haber mantenido una relación con un hombre que se presentaba como oficial del ejército estadounidense destinado en Afganistán, llegando a estafarle una cantidad de dinero importante.

A raíz de esta información los guardias civiles encargados de la investigación realizaron una serie de gestiones con el fin de esclarecer los hechos y en su caso detener a los presuntos autores de la estafa.

Fruto de las gestiones operativas de investigación, se pudo identificar en la localidad de Móstoles a dos personas titulares de dos cuentas corrientes bancarias donde la víctima había realizado una serie de ingresos.

Posteriormente, se logró localizar e identificar en la misma localidad madrileña a otras dos personas que formaban parte de la organización criminal investigada.

Modus Operandi

Las presuntas estafadoras crearon un perfil social falso con el que simularon mantener una relación sentimental con la víctima. Tras convencer a la estafada para materializar un encuentro en España, mediante engaño la convencieron para que realizara una serie de ingresos, exigiéndole posteriormente otros pagos con la excusa de ir costeando ciertos gastos de aduanas. En total se llegaron a realizar tres ingresos que ascendieron a unos 14.000 euros. Mientras que dos de ellas se encargaban de facilitar cuentas bancarias para que la víctima realizara los ingresos, las otras dos presuntas autoras se encargaban de recibir el dinero en metálico para enviarlo fuera de España.

Consejos y recomendaciones para evitar este tipo de estafas

La “estafa nigeriana” o “falso romance” es uno de los engaños más comunes dentro de los portales de Internet, por ese motivo La Guardia Civil aconseja:

-La mejor prevención es la información.

-No hable sobre inversiones con personas que no sean de su confianza.

-Nunca facilite el número secreto de su tarjeta.

-No ofrezca sus datos bancarios por la Red.

-No instale aplicaciones dedicadas a intercambio de archivos si no conoce completamente su funcionamiento.

-No abra los mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos.

-No abra los mensajes cuyo asunto contenga datos extraños.

-No responda a aquellos mensajes que soliciten su información personal.

-No haga clic en los mensajes de las ventanas emergentes que no haya solicitado.

-Use al menos dos direcciones de correo, una para contactar con sus conocidos y una segunda dirección para utilizar en los formularios de aquellas páginas que solicitan un e-mail para poder acceder a su contenido.

-Si ha sido víctima de un delito, fíjese en todos los detalles que puedan ayudar a identificar al estafador, llame a La Guardia Civil lo antes posible diríjase a la página www.guardiacivil.org, donde existe un enlace al Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.

-Recuerde formular denuncia.

Las diligencias instruidas, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Tomelloso.