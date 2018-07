PP y PSOE traen a la región las discrepancias sobre el techo de gasto

Viernes, 27 julio 2018

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

La diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha Carolina Agudo ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no hace bien a España" con la subida del techo de gasto o la relajación del déficit público; mientras que el diputado del PSOE José Luis Escudero ha asegurado que "no valen excusas" para no votar a favor de estas medidas en el Congreso de los Diputados este viernes.