Tolón anuncia la gratuidad en las tardes de agosto de la ORA

Viernes, 27 julio 2018

Tráfico

Toledo | El Día

Milagros Tolón, que ha realizado estas declaraciones tras la visita a las obras de la plataforma logística Montepino en el Polígono Industrial, ha explicado que la gratuidad en las tardes de agosto es una de las novedades que conllevará el nuevo contrato del servicio, “pero como todavía no ha entrado en vigor, el Gobierno local ha negociado con la actual concesionaria para poder cumplir con su compromiso”, ha añadido.

En este sentido, ha señalado que el mes de agosto reúne las condiciones favorables para aplicar esta gratuidad ya que desde el Ejecutivo municipal “no vemos la ORA con un fin recaudatorio sino más bien consideramos que es necesaria para reordenar el tráfico en la ciudad”. El horario, por tanto, que regirá el servicio de las zonas azul y naranja del 1 al 31 de agosto será de 10 a 14 horas, de lunes a sábados.

Residentes protegidos

La alcaldesa ha querido destacar que con esta medida no quedan desprotegidos los residentes ya que la zona verde seguirá siendo “exclusivamente” para el uso de sus vehículos en todos los barrios de la ciudad para que esta decisión no les cause ningún tipo de molestia. El horario de restricción de la zona verde será el habitual (de 10 a 14 y 17 a 20 horas, de lunes a viernes, y de 10 a 14 horas, los sábados).

Milagros Tolón ha apuntado que la gratuidad de la ORA las tardes de agosto estará vigente todos los años una vez se adjudique de manera definitiva el nuevo contrato, que espera esté listo a principios de septiembre. Una adjudicación que implicará también la adecuación del aparcamiento de Santa Teresa, cuyas obras se iniciarán en octubre.