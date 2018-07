La Junta celebra que se haya ratificado el compromiso para implantar Informática en Talavera de la Reina

Sábado, 28 julio 2018

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha celebrado que se haya ratificado el compromiso de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para la implantación del Grado de Informática en Talavera y el de Turismo en Cuenca, en aras al acuerdo de financiación entre la Universidad y el Gobierno regional para garantizar la oferta educativa que incluye la puesta en marcha de estas dos titulaciones en el curso 2019-2020 y el acuerdo económico para los próximos cuatro años.

García Élez ha hecho una “valoración positiva”, después de que haya dado a conocer este compromiso el presidente García-Page y el consejero del ramo, Ángel Felpeto, y ha recordado que “es lo que veníamos diciendo por parte del Gobierno regional desde un inicio, nunca hemos cambiado el planteamiento de que no se alcanzaría un acuerdo con la UCLM si no se contemplaban estas dos titulaciones”.

Según ha expresado la consejera de Fomento este anuncio es “importante”, porque “desbloquea una situación complicada para que la Universidad pueda desarrollar su día a día de manera organizada los próximos cuatro años y también se cumplen los compromisos que habían adquirido el Gobierno de Castilla-La Mancha y la UCLM”.

La titular de Fomento del Gobierno de García-Page ha manifestado que, aunque “había meses donde no había claridad sobre si Informática sí o no, el Gobierno regional lo tenía claro, que no nos íbamos a levantar de la negociación si no había un acuerdo que contemplara la implantación de Informática en Talavera”. De este modo, se ha mostrado convencida de que este anuncio ahora se ratifique por el Consejo Social de la Universidad y se apruebe también en el Consejo de Gobierno lo antes posible.

Lo más importante, tal y como ha dicho Agustina García Élez, es “la prosperidad y el progreso” que estos estudios traerán a Talavera, del mismo modo que lo hará el Grado de Podología, que “aunque también ha sido criticado por otros partidos políticos de la ciudad, los datos demuestran que hay una demanda importante y que un mayor abanico de titulaciones hace que los estudiantes vean a Talavera atractiva”. Según la última cifra es que habría unas 60 matrículas para estudiar Podología este curso 2018-2019 y se estima que éstas pudieran subir hasta las 80.

Para cerrar este asunto, la consejera ha reiterado que “el Grado de Informática es una reivindicación histórica de la sociedad Talavera y, por eso, el Gobierno regional siempre ha estado en esta línea en la negociación y nunca en otra paralela que no pasara por aquí”. Por eso, ha lamentado que haya “dirigentes políticos que buscan la gresca y confundir a la ciudadanía”, aunque “ahí no nos van a encontrar porque no ganamos como ciudad, nosotros estaremos para sumar y apoyar, no para buscar confrontación política”.

García Élez realizó ayer estas declaraciones durante su asistencia al concierto de Lázara Cachao Group dentro del XVI Festival de Jazz ‘Ciudad de Talavera’, en el que estuvo acompañada por el delegado del Gobierno regional en Talavera, David Gómez; o por el presidente de la Asociación Músico-Cultural Always Elvis, Benedicto Tapetado, como entidad organizadora del evento, todo un referente nacional.

El expediente de la Circunvalación un año en el Ayuntamiento y solo 11 días en Fomento

A preguntas de los periodistas, la consejera ha hablado del cierre de la Circunvalación de Talavera señalando que “el expediente ha estado en el Ayuntamiento de Talavera un año y en la Consejería de Fomento solo 11 días”. De esta forma, ha defendido que este breve plazo se debe al interés del Gobierno regional para desbloquear este tema cuanto antes y puedan comenzar las obras materiales para cerrar la Ronda del Tajo.

En este sentido, García Élez ha dicho que “no estamos para poner excusas, sino para trabajar, encontrar puntos de entendimiento y tender puentes”, aunque ha añadido que para ello “es necesario el compromiso del Ayuntamiento para modificar el POM”. La consejera de Fomento ha explicado que en la reciente Comisión Regional de Urbanismo se remitió la documentación al Consistorio talaverano solicitando la explicación de por qué se pide la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal, por lo que “lo que tienen que hacer es contestar al requerimiento que se ha hecho para que luego, cuando se haga, se proceda a la aprobación definitiva por parte de la Consejería de Fomento”. “Nosotros vamos a seguir contestando y tramitando de manera rápida y ágil, como hemos venido haciendo en todo el tema de la circunvalación”, ha apostillado.

Más de 600.000 euros para rehabilitar las 27 VPP de Los Turieles

En otro orden de asuntos, la consejera también se ha referido también a las 27 viviendas de promoción pública (VPP) de Los Turieles, propiedad de la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN), después de que el Ayuntamiento de Talavera haya aprobado la licencia para la rehabilitación de estos inmuebles. García Élez ha manifestado que estas viviendas estaban prácticamente finalizadas en 2011 aunque “fueron abandonadas durante la legislatura anterior”, mientras que “ahora lo que hemos hecho es junta la demanda de VPP que hay en Talavera y poner los recursos, más de 600.000 euros, para sacar esta obra a licitación”.

La consejera de Fomento ha avanzado que ya se han cerrado las ofertas y ahora habrá que valorarlas una vez que las empresas entreguen la documentación requerida y, así, poder comenzar en breve con las obras materiales para que “cuanto antes estén a disposición de los demandantes”.