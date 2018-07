Una iniciativa en Change.org promueve sacar a la luz los casos ocultos de hepatitis C en España

Sábado, 28 julio 2018

Sanidad

NACIONAL | ELDIAdigital

Adelantar la eliminación de la hepatitis C, propuesta por la OMS para el 2030, y convertir España en un territorio libre del virus. Esta es la reivindicación que La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), junto con la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (GtT-VIH), la Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (ASSCAT), Apoyo Positivo y la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), ha presentado a través de la campaña #CribadosinC en la plataforma Change.org

La campaña pretende impulsar acciones de cribado que permitan detectar los casos ocultos de hepatitis C, convirtiendo así España en un territorio libre de hepatitis C. La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la compañía biofarmacéutica AbbVie, se ha puesto en marcha con motivo del Día Mundial de la Hepatitis que se celebra este sábado, 28 de julio.

“Tenemos una oportunidad única para acabar con un problema de salud pública que no podemos desaprovechar, pero necesitamos voluntad política y apoyo social” explica Eva Pérez Bech, presidenta de la FNETH. “Con el arsenal terapéutico actual y las herramientas sanitarias de las que disponemos, no podemos permitir que siga habiendo personas con la enfermedad sin que lo sepan, de ahí nuestro empeño en movilizar esta iniciativa en Change.org”. En concreto, según los datos aportados por la AEHVE, se estima que en nuestro país hay alrededor de 50.000 personas con hepatitis C que no saben que tienen la enfermedad.

Por ello, las principales organizaciones que trabajan en hepatitis C han unido sus voces para dar difusión a un Manifiesto (PDF link) dirigido a las autoridades sanitarias y a la sociedad en general en el que recogen la necesidad de “una estrategia de cribado que sería coste-efectiva, tal y como muestran los últimos datos presentados en congresos nacionales e internacionales”. En el caso de la hepatitis C, hasta en el 40% de los pacientes afectados desconoce cuál es el factor de riesgo de transmisión[i]. “Esto significa que cualquiera podríamos ser pacientes y no saberlo”.

Este cribado, explican, “debería ir acompañado de planes de acción dirigidos a poblaciones más vulnerables y de mejoras asistenciales que faciliten y simplifiquen al paciente el acceso al diagnóstico, tratamiento y seguimiento”.

Además de una llamada a la acción a las autoridades sanitarias y la movilización social mediante Change.org, las organizaciones han iniciado una campaña en redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) con los hashtags #CribadosinC y #EliminalaC. “El apoyo de los ciudadanos nos da mucha fuerza y nos demuestra que a todos nos importa la hepatitis C. Con su respaldo, podemos conseguir mucho más”, ha explicado Eva Pérez Bech.