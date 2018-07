ARQUITECTURA MODERNA, CORRIENTES VINTAGE Y PATRIMONIO (José Antonio Herce Inés, presidente de la Demarcación de Guadalajara del COAMC)

Domingo, 29 julio 2018

OPINIÓN | José Antonio Herce Inés, presidente de la Demarcación de Guadalajara del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha

Llevamos varios años pensando en si lo vintage se puede aplicar a algún tipo de arquitectura y no somos capaces de llegar a ninguna conclusión satisfactoria, la arquitectura no es pasajera, sus ciclos son diferentes a los de las modas pero hoy vivimos el irresistible empuje de lo meramente visual y todo influye. El tiempo pasa a tanta velocidad que las administraciones no son capaces de catalogar lo que de valor tiene todo aquello que es de antes de ayer y carece de la solera de lo centenario.