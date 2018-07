El CARTEL DE LA FERIAS DE SAN JULIÁN PROMUEVE UN AMPLIO DEBATE (Por Rafael Torres)

Domingo, 29 julio 2018

Cuenca

OPINIÓN | Rafael Torres

La imagen que promociona las fiestas de este año la denomina su autor como “La Fiesta es la Suma” y en palabras de su creador quiere expresar esa suma de todos los elementos que conforman la Feria y Fiestas de San Julián. Dónde no falta en el mismo los monumentos más representativos de la ciudad junto a los gigantes y cabezudos y demás elementos que conforman las tradicionales Fiestas del Patrón de Cuenca.



Desde el primer momento que se divulgo en las redes sociales comenzaron a surgir sus partidarios y detractores. Pues se trata de una obra de arte y por tanto de una muestra personal y de creación muy propia conforme al sentir de su autor a la hora de su elaboración. Por tanto abre y divide el abanico a las opiniones y gustos diferentes con respecto a su creación final.



Para muchos el cartel es alegre, muy propio para unas fiestas con color y fuerza. Amontona en el mismo las señas de identidad de la ciudad de Cuenca, combinadas estas con los protagonistas propios de las fiestas diferenciados por sus trajes representativos. Exponiendo y declarando muy a las claras el significado del cartel “Comunicar las inminentes Ferias y Fiestas de San Julián 2018”.



Sus contrarios argumentan que es un cartel poco original. Similar y parejo en su representación al cartel de los últimos años, cambiando sólo el estilo del autor a la hora de confeccionarlo. Del mismo modo, han salido ondas a favor del encargo directo a un pintor conquense al tratarse de una fiesta local y de una ciudad de artistas. Promoviendo también la idea de realizar un concurso con los alumnos de la Facultad de Bellas Artes, ubicada en nuestra ciudad.



Incluso hay quién afirma que el cartel que advierta la inminente llegada de la “Feria” lo tenían que hacer los niños de los colegios de la ciudad y darles como premio el poder asistir “gratis” a todos los eventos programados para las fiestas.



Aparte de la calidad artística de la obra, el perfil separatista e independentista proclamado por el autor de la misma ha creado rechazo entre la mayoría de la sociedad conquense contraria a esas ideas de una España dividida.



Desde el Ayuntamiento refutan que al tratarse de un concurso público hasta que no se elige la obra, no sé sabe quién es el autor de la misma. Cuando vi el cartel me gustó, pero luego viendo al artista…con sus ideas… desde luego que no lo voy a lisonjear, -comentaban algunos cibernautas-. El jurado correcto apuntaban.



En definitiva, si podemos decir que ha cumplido con creces su función de cartel. Pues un cartel anunciador no debe pasar inadvertido para nadie pues dejaría de realizar la insigne función para la que se creó.



Gustará o no gustará. Depende del gusto de cada uno de nosotros. Sobre los gustos y complacencias de la gente no existe de momento catedra establecida que así lo indique y ojalá que perduré mucho tiempo su ausencia.