Pepe Llorens recibió un emotivo homenaje en su 80 cumpleaños en Mahora

La XI Carrera Popular de Mahora será recordada por el 80 cumpleaños de Pepe Llorens y la serie de sorpresas, homenajes y reconocimientos que el ya octogenario atleta de Caudete fue recibiendo durante toda la tarde. La fantástica prueba realizada por Jesús Ángel Rodríguez (El Pinar-Ekuon-El Conchel) y María Ángeles Magán (Albacete-Diputación), ganadores de la carrera y que además consiguieron dos nuevos récords del trazado, quedaron eclipsadas por la enorme figura de una de las personas más queridas y respetadas del Circuito Provincial de Carreras Populares que organiza la Diputación de Albacete.

Llorens es un deportista legendario, ex futbolista, ex tenista y ex ciclista, un todo terreno que como atleta ha sido Campeón de España en diversas distancias en la especialidad de fondo y en varias categorías de veteranos. Pepe Llorens cumplió 80 años de la manera que más le hace más feliz, practicando deporte y rodeado de sus familiares y amigos, con la sorpresa de ver, momentos antes del comienzo de la prueba, a sus hijos y nietos vestidos de atletas para correr junto a él. También se encontró a su esposa, sentada en un sidecar, esperando para dar una vuelta de honor ante el aplauso de cientos de atletas. Eso fue demasiado, las lágrimas de emoción ya no le permitieron hablar, era el momento de dejarse llevar por la ola de cariño que le envolvía.

La organización de la carrera de Mahora tuvo la sensibilidad e implicación necesarias parea colaborar en todos los actos propuestos. Y es que Pepe Llorens se lo merece todo porque es todo un ejemplo de integridad, bondad, sencillez, humildad, generosidad, amabilidad y educación, no existen adjetivos suficientes para definir al amigo de todos, pronunciar “Pepe Llorens” implica todo lo narrado y mucho más. Y de esto dan fe los cientos de corredores que cada semana comparten con él esta forma de vida que se llama atletismo popular, al igual que el grupo que corrió junto a él en la prueba de Mahora portando en su dorsal una pegatina donde se podía leer “Yo corro con Llorens”, entre los que se encontraban su casi coetáneo Manolo Meneses.

Una vez realizado el disparo de salida se acabaron los homenajes. Jesús Ángel Rodríguez salió a todo trapo y en la primera vuelta dejó sentencia la carrera. A pesar de rodar más lento en la segunda vuelta batió el récord del trazado, en posesión de José Ángel Cifuentes Navalón (26:31) desde el año 2014. Rebajó la marca en 26 segundos y demostró que sigue estando en un excelente momento de forma. El segundo fue su compañero de equipo Miguel Ángel Torrecilla, quien suma unos puntos muy jugosos para seguir aspirando a ganar esta edición del Circuito Provincial.

María Ángeles Magán también batió el récord de este circuito, rebajando en 13 segundos la anterior mejor marca que ella misma poseía desde hace cuatro años, y deja claro una semana más que va a ganar el XVIII Circuito Provincial de Carreras Populares. Otra buena noticia fue el récord de participación femenina, con 110 mujeres llegando a meta, lo que supone un 21% de los 529 finalizados.