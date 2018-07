UN DÍA DE VERANO (Por Eduardo Martínez Rico)

Lunes, 30 julio 2018

BLOGS | Eduardo Martínez Rico

Vivo en Madrid. A veces pienso que puede haber alguna dificultad para dirigirme a los lectores de un periódico de Castilla La Mancha, viviendo en Madrid. Como si mi mundo no fuera el suyo.

Pero en seguida pienso que eso no es así, y que incluso puedo ser una ventana por donde entre un aire distinto para ellos, una especie de corresponsal en una tierra diferente, no tan diferente, porque en el fondo el país de mis artículos también lo es de los sueños, de los libros, de la imaginación, las ideas y la cultura.

O eso me gustaría a mí que fuese.

Por otra parte creo o intuyo que este blog lo leen ya personas de todo el mundo, o de medio mundo, gracias a Internet, a las autopistas de la información que a mí me gustaría, también, que se convirtieran en autopistas de formación, de cultura, insisto, y tal vez, si alcanzáramos a rozarla, por lo menos a amarla, de sabiduría.

Sí, vivo en Madrid. Yo quería contar que Madrid se va relajando, como un músculo que ha permanecido tenso el resto del año. Mucha gente está de vacaciones. Hay menos gente. Todo está más tranquilo, aunque hace un calor tremendo, por supuesto.

Yo puedo dedicarme, pincelada a pincelada, a retocar y avanzar en mi novela, mi viejo proyecto novelesco que ya va teniendo pátina, pero también colorido, dinamismo, que es una de las mejores cosas que se puede decir de una novela.

A mi entender.

He desempolvado de la memoria una antigua música, maravillosa, que me llena de energía, Noches en los jardines de España, de Falla. Con esta música, en parte, con ella al fondo, escribí mi novela Cid Campeador, y ahora me acompaña en este nuevo libro.

Mientras el escritor penetra y se instala en una época que no es la suya, pero que hace suya, una época que nos mira desde su torre vigía de varios siglos, los termómetros suben, los telediarios se llenan de playas y bañistas, el mundo, nuestro mundo, digamos, entra en punto muerto.

Es la hora de realizar otro tipo de actividades. Leer los grandes novelones, hacer más deporte, convivir estrechamente con familia y amigos, vivir con otro estilo, aburrirnos tal vez un poco, o un mucho, porque, como me dijo el escritor Agustín Sánchez Vidal una vez, en eso consiste también el descanso.

Yo me amurallo de libros de Historia, de novelas inspiradoras. Lo bueno de escribir una gran novela –hay que ser optimistas- es que te retrotrae a lo mejor de tu pasado, vivencias y lecturas.

Y poco a poco la prosa, entre el calor y el agua de la playa, intuida, se pone en marcha. Los personajes de la Historia se mueven y hablan, viajan, escriben largas cartas… El escritor es una especie de médium, que diría José Luiz Olaizola, maestro en estas lides, y la novela se pone a andar.

A volver a andar, porque es un proyecto antiguo.

Madrid se echa la siesta del verano mientras sus hijos van a todos los extremos de España a descansar. Han anunciado una ola de calor. Me adapto bien al calor. Lo siento, lo sufro, pero me adapto y funciono. En verano escribo fantásticamente, yo creo que escribo mejor que nunca.

Tengo tiempo y tranquilidad. “Para escribir se necesita sosiego”, le oí un día a Raúl del Pozo. Y sosiego tengo, gracias a Dios.

Mi padre decía que para escribir libros también se necesitaban ganas. Lo decía con conocimiento de causa, porque hizo dos libros jurídicos.

Ganas también tengo.