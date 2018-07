El FS Talavera se hace con los servicios un pivot contrastado en la categoría

Martes, 31 julio 2018

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES | El Día/FS Talavera 14:05 |

El Soliss Fútbol Sala Talavera hace oficial la contratación de Aitor Donoso Cabañas, más conocido en el mundo del fútbol sala como ‘Chino’, quien es el segundo fichaje de la temporada 2018 - 2019 para los de la Ciudad de la Cerámica tras concretar días atrás el de Sergio. El madrileño es un jugador conocido por los aficionados al fútbol sala en la Ciudad de la Cerámica y que le han visto más de una vez y más de dos jugando en el Polideportivo ‘Primero de Mayo’ aunque siempre en condición de visitante en el equipo rival.

Chino llega procedente del Manzanares Fútbol Sala, conjunto con el que militaría durante las dos últimas temporadas y que se cruzaría en el camino del ascenso de los talaveranos hace dos cursos. En su nómina también destacan equipos de máxima categoría como Punctum Milenium Pinto, Caja Segovia, Gestesa Guadalajara, Benicarló o Carnier Torrejón. Aparte de ello también probó fortuna en el fútbol sala italiano en el ASD Catanzaro y militó durante curso y medio en el Silver Novanca.

Esta temporada el futbolista madrileño se ha enrolado a las órdenes de Raúl Aceña y en un conjunto talaverano que con su fichaje consigue ocupar una posición de la que quizá había estado carente durante la última campaña y que no dispone de ella desde la retirada de Churrero, si bien es cierto que el velaíno no era un pívot al uso, pero sus cualidades le hacían cumplir con este estereotipo. Jugador de espaldas a portería, pero no exento de habilidad en el uno para uno, y con mucha facilidad para hacer gol. Sin ir más lejos la campaña pasada haría 15 tantos siendo el máximo realizador de los manzanareños en Segunda. En la 2016 - 2017 llegaría a los 25 goles y en la 2015 – 2016, pese a sólo jugar medio curso en tierras leganenses, haría 14 dianas, sumando otros 20 tantos en su periplo transalpino.

Chino llega al conjunto cerámico con ilusión por el proyecto que se está formando: “Espero que sea un buen año, que disfrutemos deportivamente y que sobre todo consigamos hacer un buen grupo humano, que para mí es muy importante, porque conozco mucha gente de aquí y me han hablado muy bien, tanto de los compañeros como de la directiva y el cuerpo técnico. Esperamos poder disfrutar y ojalá que sea un buen año tanto para nosotros como para la afición de Talavera”.

Como conocedor de la categoría, el futbolista destaca: “Es una Segunda División muy dura, con equipos fuertes y todos son competitivos. Desde el primer día que nos pongamos a trabajar tenemos que competir todos los partidos porque puedes perder y ganar contra cualquiera. Está claro que vamos a sufrir, porque somos nuevos, pero a la misma vez va a ser un año muy bonito”. “Por mis características soy un jugador más de ataque que de defensa, me gusta más el ataque, pero al final siempre hay que trabajar para el equipo. Soy solidario y trabajador para que el equipo pueda sumar cada semana y conseguir los objetivos”.