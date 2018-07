Lleno para celebrar el XXXV Festival de Bandas de Música 'Villa de Mota del Cuervo'

Martes, 31 julio 2018

auditorio municipal

Cuenca | ELDIAdigital.es

Ll

Las dos bandas fueron las encargadas de poner los compases a esa jornada en la que la música fue la protagonista.

Ambas formaciones participaron en un pasacalles que partiendo de la plaza Mayor, recorrió las calles del pueblo para dirigirse hasta el Auditorio, donde ya esperaba congregado numeroso público, deseoso de disfrutar de este evento.

La Agrupación Musical “La Primitiva” de Pozo Cañada actuó en primer lugar, interpretando el pasodoble Feria de Julio de Fernando Bonete, para seguir con Second Suite in F For Military Band de Gustav Holst y Katiuska del maestro Pablo Sorozabal.

Por otra parte la Banda de la Asociación Musical Moteña a través de su Director José Enrique Martinéz Esteve, abrió su actuación con el pasodoble Cielo Andaluz de Pascual Marquina. A continuación interpretó Marea Negra de Antón Alcalde Rodríguez y Blue Horizons de Franco Cesarini.

El alcalde de Mota del Cuervo, Alfonso Escudero Ortega, una vez finalizadas las brillantes interpretaciones de ambas bandas, tuvo unas palabras de felicitaciones para las dos formaciones participantes, y destacó la calidad y profesionalidad de las bandas de Castilla La Mancha.