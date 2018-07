Declarados nulos los ceses de Educación a un interino de Cuenca en 2012, según CCOO

La sentencia --de la que el sindicato se atribuye el éxito--, susceptible de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, subraya la "falta de razones objetivas" para cesar a este profesor cada mes de junio desde el año 2013 hasta 2016 (el último reclamado) y volver a nombrarlo de nuevo cada septiembre; y condena a la Junta a "reconocer al docente los derechos económicos y administrativos correspondientes".

Esta sentencia se une a la que ya obtuvo CCOO en los tribunales de Toledo, puesto ambas se basan en los fundamentos de derecho establecidos por el Tribunal Supremo y las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre discriminación de trabajadores temporales, considerando que se produce vulneración del principio de no discriminación de la cláusula 4 del Acuerdo Marco de la UE sobre trabajadores temporales (Directiva 1999/70/CE), explican desde el sindicato en nota de prensa.

En este sentido, la Federación de Enseñanza de CCOO-CLM muestra su satisfacción porque "los tribunales siguen dando la razón a nuestras reivindicaciones, tras años de movilizaciones, reclamaciones y denuncias contra la situación de precariedad y discriminación que viene sufriendo el colectivo de docentes interinos en nuestra región".

"Tenemos en curso cientos de demandas similares y no dudamos de que su resolución será la misma. Hasta donde sabemos, el Gobierno regional no recurrió la primera, del pasado 27 de junio; y podemos esperar que no lo haga porque los pronunciamientos del TJUE y del Supremo no tienen vuelta de hoja", señala Miguel Ángel Vaquero, responsable de Educación Pública no Universitaria de CCOO-Enseñanza CLM.

Por ello, ha animado a reclamar a los interinos que aún no lo hayan hecho; y ha vuelto a reclamar al Gobierno regional que establezca un procedimiento para regular esta situación y reconocer al conjunto de docentes interinos de la región, "tanto a efectos económicos como administrativos, los meses de verano en los que fueron cesados, al menos desde el curso 2012/13, el último no prescrito".

"Hay que acordar una manera ágil para el reconocimiento generalizado. Cuanto antes se haga, mejor para los trabajadores, que se evitarán tiempo y procesos judiciales, y para la propia Administración, que se evita posibles condenas en costas".

CONTINUIDAD EN EL NOMBRAMIENTO

Por otro lado, en consonancia con estas sentencias, CCOO exige a partir de ahora la continuidad del nombramiento de todos aquellos docentes interinos con vacante que han sido cesados en el mes de junio de este año y, en concreto, de todos aquellos que habían sido contratados hasta el 30 de agosto de 2018 y que fueron despedidos sin previo aviso la última semana del pasado mes.

"Fue una decisión lamentable. El Gobierno argumenta que los docentes interinos a los que despidió en junio no tenían contrato para todo el curso, porque fueron las 250 personas que no se incorporaron el día de inicio de curso --el 1 de septiembre de 2017--, sino unos días después. Se agarra a una interpretación textual de los acuerdos y de las leyes que resulta un tanto mezquina, más aún si recordamos que la tardanza en las incorporaciones solo fue achacable a la propia Administración. Invitamos a todos los afectados a acudir a nuestras asesorías jurídicas para tramitar las reclamaciones previas y, en caso de que se les desestimen, a acudir a los tribunales", ha concluido el representante sindical.