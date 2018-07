Prieto: "Un Gobierno está para cohesionar y gestionar, no para perjudicar a la provincia de Cuenca"

Martes, 31 julio 2018

sentencia sobre ZEPA lagura el hito

Cuenca | ELDIAdigital.es

Para Prieto, la decisión de Page y su Gobierno de ampliar la ZEPA fue “una arbitraria y unilateral de Page y a todas luces perjudicial para Cuenca, Castilla-La Mancha y para España”. Y es que ampliar esta figura medioambiental de 900 hectáreas a 25.000 en lo único en lo que se ha traducido es en “daños para nuestro territorio para lo que aún estamos esperando, de Page, una solución”, declaraba Prieto, “esta decisión judicial nos pone de manifiesto, una vez más, el interés no ya nulo, sino perjudicial y nocivo que tiene el gobierno de Castilla-La Mancha y Page con la provincia de Cuenca y con nuestro entorno. No solamente su única acción de gobierno en Cuenca ha sido intentar paralizar y boicotear el Almacén Temporal Centralizado, ATC, el Vivero de Empresas y el Centro Tecnológico Asociado, sino que no ha habido ninguna oferta ni ninguna otra iniciativa para esta provincia”, reiteraba el presidente del PP conquense.



“Por ello Page debería plantearse muy seriamente su continuidad al frente de Castilla-La Mancha, debería dimitir. Es un presidente que no ha sido elegido por los castellanomanchegos, que no defiende sus intereses y que llego a Fuensalida merced a pactos postelectorales que no representan la voluntad política y democrática de los ciudadanos”, añadía Prieto, “debe dar una explicación. Esta situación ya no se residencia en los tribunales, que ya han hablado. Se residencia en la lógica, en el sentido común y en la voluntad política de un gobierno que está para cohesionar, para generar progreso y desarrollo y no para crear conflicto”.



Para Prieto, Page ha demostrado, de nuevo, “no tener altura de miras y sí un interés partidista al haber provocado una situación que lo único que ha ocasionado son gastos para las arcas regionales, perjuicio para nuestro territorio y, a cambio, tres años después, no tener ninguna solución encima de la mesa”, finalizaba.