Varios municipios buscarán una solución conjunta para la acogida de temporeros

"Ya llevamos dos meses viendo temporeros en Cinco Casas, y llevamos dos meses trabajando porque se sientan confortables. Le ponemos las condiciones que podemos para que los que pasen se sientan bien. Cada vez, nos visitan más, y los fines de semana tenemos mayor problema porque son más aún", ha indicado Rosado.

Sobre si en ocasiones ha habido mucha más gente de la que el pueblo podía acoger y situaciones que no eran las más adecuadas por parte del comportamiento de los visitantes, ha comentado que "son repuntes". "Hay temporadas y semanas que viene más gente, en otra se van a la comarca de Villarrubia de los Ojos, pero en Cinco Casas venimos pasando por esta situación bastante tiempo. Los fines de semana nos visita más gente, ya que no trabajan y se acercan al pueblo".

Al alcalde le llama la atención que los temporeros lleguen de pueblos de alrededor como Herencia, Villarta o Manzanares. "Los Ayuntamientos de Cinco Casas, Herencia, Membrilla, Villarta y Manzanares deberían juntarse para solucionar la acogida de los temporeros, buscando la forma de que no solamente sea Cinco Casas donde vienen".

Rosado ha explicado que hay veces en las que el comportamiento de estos temporeros "no es decente", haciendo un mal uso de las instalaciones que hay en el pueblo. "Desde el Ayuntamiento, esto lo contrarrestamos contratando a más gente para poder mantener las instalaciones en condiciones", ha defendido el primer edil.

"NO HAY CONFLICTOS CON LOS VECINOS, PERO SÍ ENTRE ELLOS"

Sobre si se han llegado a generar problemas de convivencia como en otras ocasiones, Rosado ha aclarado que llevan un tiempo en el que no se ha duplicado la población. "Cierto es que los fines de semana vienen unas 100 personas que aprovechan la arboleda y la sombra de la plaza de Cinco Casas. Entre los vecinos nunca ha habido problemas, pero sí entre ellos".

En cuanto a la colaboración con otras administraciones y el dispositivo de Cruz Roja, Policía, Guardia Civil, el alcalde de Cinco Casas ha afirmado que Cruz Roja hace una labor "muy buena". "EL Ayuntamiento de Alcázar también trabaja para que Cinco Casas tenga seguridad. Policía Local y Policía Nacional siempre están pendientes de que la seguridad exista".

Por otro lado, Rosado ha explicado que la relación que tiene el agricultor con el trabajador es legal, pero en cuanto a las condiciones en las que viven, "ellos les ponen los medios para que puedan estar en condiciones normales". "Luego los temporeros son como son y, a veces, no cumplen lo que tienen que cumplir".

Preguntado por el origen de los trabajadores ha indicado que hay muchos trabajadores de procedencia marroquí o rumana. "Luego se marchan a otras campañas. Hay gente que se tira varios meses en Cinco Casas, que vienen con frecuencia todos los años, sobre todo de la zona de Badajoz".

"VIENEN CON MENORES, Y ESO ES UN PROBLEMA"

Además, el alcalde de Cinco Casas ha confirmado que muchos vienen con menores, "y ahí no podemos pedir que abandonen la plaza. Es cuestión de civismo por todas las partes".

Sobre si echa en falta colaboración de instituciones y organismos, Miguel Ángel Rosado dice que Cinco Casas no puede sufrir este problema en solitario. "Yo he hablado con algunos temporeros que se vienen de Herencia, Manzanares o de Villarta, por lo que los ayuntamientos deben implicarse, ya que no solamente es un problema de Cinco Casas sino de la comarca", ha concluido.