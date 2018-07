Mota del Cuervo celebra el VI Torneo de Pádel 'Los Molinos'

Martes, 31 julio 2018

Circuito “Diputación de Cuenca”

Cuenca | ELDIAdigital.es

Los partidos se fueron disputando en fase de grupos, en categoría Masculino, 2 grupos de 5 parejas y en categoría femenina 2 grupos de 3 parejas hasta entrada la tarde con partidos súper disputados y de auténtico pádel.

A las 19:00 empezaban las semifinales femeninas que enfrentaban María y Rocío (Motilla del Palancar) VS Ainoha y Verónica (Rivas Vaciamadrid) con Victoria para las Motillanas por 6-4/7-5.

En la otra semifinal enfrentaba a la pareja local Anabel y Maríam VS la M. José (Corral de Almaguer) y María (también local) con victoria para estas últimas por 2-6/ 4-6. Quedando en la siguiente clasificación

Categoría Femenino:

Campeonas: María Tirado Contreras y M. José Santiago García

Subcampeonas: María Paños y Rocío Moya

3º Clasificadas: Verónica Castillo y Ainoha Angulo

4º Clasificadas: Maríam Poyatos y Anabel Gómez

A las 21:00 empezaría las semifinales Masculinas que enfrentaría a la pareja revelación del campeonato los locales Alberto y Javier VS Guillermo y David (San Clemente) ganando estos últimos 6-2/ 6-2. Y en la otra semifinal enfrentaría al mejor jugador local y campeón del Master el año pasado Miguel Mayorga y Jorge Noheda (Cuenca) VS otra pareja local Jesús y Fernando. Ganando estos primeros 6-1/6-2. Para terminar a las 23:00 se disputaba el 3er y 4o puesto Masc. con Victoria para Jesús-Fer VS Alberto-Javi (6-1/6-3). Y en la gran final los jugadores de San Clemente Guillermo y David ganaban (6-2/6-4) a la pareja Miguel y Jorge, quedando en la siguiente clasificación:

Categoría Masculino:

Campeones: Guillermo Madrid del Castillo y David Cabrera

Subcampeones: Miguel Mayorga y Jorge Noheda

3º Clasificados: Jesús Romero y Fernando J. López

4º Clasificados: Javier Perona y Alberto Guerrero

El domingo empezaba a las 09:00 de la mañana el torneo de Promoción. Con 2 grupos uno de 5 parejas y otro de 4. Con buenos partidos en la fase de grupos. A las 18:00 comenzaban las semifinales que enfrentaban a los Juniors Alberto y Javi contra Raúl y Toni ganando Albero y Javi. En la otra semifinal jugaban la pareja Rubén-Jesús contra Jacobo-Pedro J. Ganando estos últimos. Y ya a las 20:00 comenzaban el 3er y 4o puesto y la final. Quedando de la siguiente manera:

Clasificados Promoción:

1os : Alberto Guerrero y Javier Perona

2os : Jacobo Medianero y Pedro J. Morcillo

3os: Rubén Bascuñana y Jesús Fernández

4os: Raúl Izquierdo y Antonio Chinchilla.

En la entrega de premios y trofeos estuvo presente la concejala de deportes, Soraya Calonge, junto a los técnicos de los servicios deportivos.