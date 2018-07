El 'Festivaldepeñas 2018' llega con más de 20 horas de música

Martes, 31 julio 2018

cultura

Ciudad Real | El Dia

El teniente de alcalde de Deportes y Juventud, José Manuel Patón, ha señalado que se ha seleccionado los artistas del cartel entre más de 120 propuestas, por lo que además de Dj's y música melódica "habrá grupos de la localidad y de fuera que hacen un abanico de variedad musical que creemos que va a ser muy atractiva para todo el mundo", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"El sábado acabará al fiesta con Dj Beni, por lo que creo que habrá variedad y es difícil que alguien en estos tres días de festival no encuentre un hueco donde asistir al Festivaldepeñas", ha indicado.

Por otro lado, ha apuntado apuntaba que, como en años anteriores, en Festivaldepeñas se permitirá el acceso de bebidas al reciento, tras pagar una entrada de 3 euros. "Esos 3 euros que se pagarán por la entrada de este Festivaldepeñas, con más de 20 horas de música en directo, irá destinado íntegramente a 'Mis galletas, tus pasos' del pequeño Álvaro, que padece una enfermedad rara".

"Por tanto no solo estaremos disfrutando de música en directo sino que estaremos colaborando con una bonita causa", ha declarado Patón, subrayando que "no creo que haya ninguna razón para no querer asistir a Festivaldepeñas y no querer pagar esos 3 euros. Así que animo a todo el mundo a asistir, por la razón que sea".

Las entradas anticipadas del festival están disponibles en el establecimiento Mediatinta Estudio a un precio especial de 3 euros para la asistencia de los dos días del festival en el recinto ferial. También se podrán obtener en taquilla por el mismo precio, aunque con esta entrada de 3 euros se podrá acceder un solo día.

Una de las organizadoras del festival, Sofía García, ha explicado en rueda de prensa que con entrada libre, el día 2 de agosto, a partir de las 20.00 horas, la Plazoleta Balbuena acogerá los conciertos en acústico, que este año encabezan los valencianos Blue Caravan, además del consagrado grupo Solydo. También actuarán este día los cantautores María Quero y Txema Benítez y el dúo valdepeñero Cactus.

Por otro lado, Antonio Vázquez ha indicado que el viernes 3 de agosto el recinto ferial de Valdepeñas acogerá, a partir de las 22.00 horas, un escenario de Dj's que se iniciará con un set de música comercial a cargo de Josse Mora y Javi Allen Dj, para acabar en la música electrónica de los valdepeñeros Álex Renate y JL Chaparro. La principal novedad de este escenario es que contará con la presencia de la Dj internacional Juliana Yamasaki y el reconocido Luis MF.

El sábado 4 de agosto, a las 20.00 horas, tendrá lugar la final nacional de la batalla de gallos Summer Street Fighters, cuyas clasificatorias se están realizando ya en distintos puntos de España.

A partir de las 22.00 horas comenzará la noche de conciertos en los que actuarán los veteranos Reincidentes, que presentarán su nuevo disco 'Vergüenza'. Además, estarán en el escenario bandas como Glory Hole, el grupo de folk electroacústico Taiacore, el pop rock de Labbs Trap y la banda de indie-rock Brujo. Cerrará el festival el valdepeñero Dj Beni.