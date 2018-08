AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA DEL PSOE (Por Rafa Montilla)

Miércoles, 1 agosto 2018

OPINIÓN | Rafa Montilla

El Parlamento ha rechazado una vez más el Techo de Gasto socialista. El presidente Sánchez descubre, asombrado, que no tiene mayoría para aprobar nada importante en el Congreso. Los pagarés de la moción de censura han vencido, y el PSOE se ha convertido en un moroso político y económico, sin capacidad legislativa seria.

Érase una vez que se era la historia mitológica del rey Midas. Personaje real que gobernó en Anatolia, en la actual Turquía. Hombre obsesionado con las riquezas y el despilfarro, creyó que derrochando su economía sería adorado por sus súbditos. Imaginaba que de este modo su reinado duraría eternamente. Pero se equivocó. Su gobierno fue tremendamente efímero. Acosado por la ruina económica de la población y la suya propia, los ataques de quienes aparentaban ser amigos, fueron el broche final para sus sueños de grandeza.

Érase una vez que se era cuando el diario Financial Times nos despertó el pasado día 17 de julio con el titular << Spain’s new PM vows to raise taxes and spend more>>, lo que en castellano antiguo viene a significar que “Sánchez, promete que nos va a fastidiar con subidas de impuestos, gastando un dinero que no tiene” Al mismo tiempo, la Unión Europea insta al gobierno español para que rebaje 7.200 millones de euros el Techo de Gasto presentado por el sr Mariano Rajoy, antes de perder la presidencia.

Érase una vez que se era el país de un PSOE carente de ideas reales. Mirando al pasado, se dedica a copiar y ampliar la planificación del PP. A la petición de Bruselas, para rebajar el gasto presupuestario, el ejecutivo socialista, con el presidente Sánchez a la cabeza, responde con la típica bravuconada española, “¡Y Yo Más! El Gobierno tiene actualmente un déficit del 98% sobre el PIB, o dicho más claro, el Gobierno debe 98 euros de cada 100 que recauda. Sin temor al Banco Central Europeo, pretende ignorar esa rebaja de 7.200 millones “del ala”.

Por si esto fuera poco, aumentará el gasto en otros 5.200 millones de euros para las Comunidades Autónomas, justo en un año, el 2019, con elecciones autonómicas, locales y europeas. ¿Casualidad?, creo que no. En realidad, se trata de todo un panegírico maléfico que ha causado alarma en los mercados económicos nacionales e internacionales. Esta decisión populista supone que España no va a poder alcanzar el Plan de Estabilidad impuesto por Bruselas. Decisión ésta que puede llevar aparejada otra sanción europea.

Érase una vez que se era un gobierno con sólo dos meses de vida, que se empeña en correr, alocadamente, contra corriente. Embarcado en una campaña de gasto desmedido, tan sólo contempla la captación de votos futuribles y utópicos, para el año 2020. Mientras tanto, ignora que la burguesía del PNV y de PDeCat, no le dejaran subir los impuestos hasta donde el despilfarro socialista pretende llegar. Estos partidos, tampoco permitirán que la cuestión independentista se aparque en el reino de Morfeo. Por su parte, Podemos y ERC seguirán exigiéndole lo imposible en materia económica, alargando así la agonía del PSOE. Y como colofón a toda esta demagogia revolucionaria, la U.E. y los Mercados Financieros, como dioses del trueno, sobrevuelan la Moncloa, anunciando la tormenta que se avecina para dentro de un año o año y medio máximo. En esto coinciden los pronósticos internacionales, pero el sr Sánchez anda perdido a la búsqueda de un nuevo asentamiento para Franco. Lamentablemente, el futuro a medio plazo, traerá una paralización de las contrataciones por la recesión de los mercados financieros y comerciales europeos, pero el gobierno está en otros juegos.

Érase una vez que se era un país que vive ilusionado por encima de sus posibilidades. Ignorándose la realidad nacional, no se crearán los puestos de trabajo necesarios para cubrir el gasto excesivo comprometido por el gobierno socialista. No hay fórmulas mágicas ni alquimistas, que conviertan el despilfarro en empleos fijos. Si en 2018, el déficit presupuestario nacional se encuentra en el 98% del PIB, para el año 2020, la previsión de la Unión Europea es que nos situemos en el 101-102% del PIB. Esto supone que la deuda será superior a las previsiones de ingreso del Estado. Así no es de extrañar la urgencia que manifiesta el ejecutivo del sr Sánchez, por inventar nuevos impuestos y subir los existentes. La economía española ha frenado su crecimiento, y para revitalizarlo nos amenaza con subidas inmediatas de la luz, el gasoil, el IBI, sucesiones, transmisiones, empresas, cotizaciones a la seguridad social; cotizaciones de los autónomos, la banca, los trenes de cercanías…

¿Cuál será el límite de extorsión a la población?, esta es una incógnita sin respuesta.

Érase una vez que se era el lujoso país del rey Midas y su artificiosa riqueza. Al final, la ruina lo alcanzó y con él sucumbió la población fascinada que le creyó. Todos se disolvieron en la historia. Midas se convirtió así en una narración de leyenda en la mitología griega como aviso contra los derroches sin control. Hoy día, el presidente de gobierno, sr Sánchez, en su ignorancia económica y política, está descubriendo que las “palomas revolucionarias de la paz” que le auparon al poder se han convertido en cuervos que persiguen la carroña de su cadáver, aun antes de estar políticamente muerto.

El gobierno pone como escusa las medidas de Alemania, pero calla la verdad. El país germano tiene un 3% de paro. La media en la UE se encuentra en el 8%. España no baja del 15% de desempleo. Sus cantos al sol sobre los “impuestos para ricos”, parece que al final se quedaran en las clases baja y media. Y es que, nada cambia en la viña del Señor. Thomas Jefferson, fue uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos y su tercer presidente, entre 1801 y 1809. Como filósofo político de la Ilustración, idealizaba al propietario y al empresario independiente como ejemplo de las virtudes republicanas. Sobre las cuestiones económicas nos dejó una sentencia demoledora, << Nunca gastes tu dinero antes de tenerlo>>. ¡Cuánto deberían aprender nuestros políticos!

