Calzado: "Adrián Fernández es el campeón del paro”

Miércoles, 1 agosto 2018

política

Ciudad Real | El Dia

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Malagón, Ricardo Calzado, ha manifestado que “Adrián Fernández no puede dar lecciones de buena gestión cuando ha colocado a Malagón como el campeón del paro en los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes” de la provincia de Ciudad Real.

En este sentido, Calzado ha exigido al alcalde de Malagón “que se dedique a gestionar los problemas de su pueblo y a potenciar su desarrollo económico, social y político en lugar de estar todos los días realizando actividades partidistas”.

Y es que, el portavoz del PSOE malagonero ha apuntado a una “situación crítica” de la localidad, en parte porque “el alcalde de Malagón no se ha preocupado por su pueblo ni por el desarrollo económico ni por la creación de empleo, y ahora quiere preocuparse de la provincia”.

Sobre esta cuestión, Calzado ha recordado que el Grupo Socialista presentó un acuerdo por el empleo al principio de mandato en el que se incluía a los agentes sociales, y “la respuesta de Adrián Fernández por boca de su concejal de Hacienda José Alberto Martín-Toledano fue decir que eso no tenía nada que ver con el Ayuntamiento”.

Eso sí, el portavoz socialista recrimina que “se creó una oficina de promoción económica con mucha puesta en escena y hoy no hay nadie al frente de la misma, el plan de empleo local que propugna es la contratación de las mismas personas una y otra vez, dejando de lado las circunstancias objetivas de los desempleados para el acceso a un puesto de trabajo público”.

Razones más que suficientes las esgrimidas por Ricardo Calzado para que haya manifestado que “el nombre de Malagón no se debe asociar a este alcalde, ya que se dedica a ser más un dirigente del Partido Popular que alcalde de su pueblo, y Adrián Fernández debe saber que los malagoneros nos quedamos boquiabiertos cuando vemos al portavoz del PP en la Diputación y no reconocemos a nuestro alcalde, quien solo se dedica a salir en las fotos y a no resolver ningún problema de los que sufre Malagón, como son el desempleo, la despoblación o el desánimo”.

A ello, el responsable de los socialistas en el Ayuntamiento de Malagón ha sumado “el auténtico desastre de la gestión del alcalde que se traduce en el citado incremento del desempleo, el desmesurado aumento de impuestos, cobros indebidos del IBI, abandono de las tareas de limpieza y mantenimiento de vías y espacios públicos”.

Irregularidad en la ordenanza fiscal

Y como colofón, Calzado ha denunciado también la “desastrosa gestión de la Hacienda local”, y como muestra la última decisión de no cobrar entradas en las piscinas de las aldeas debido a una “flagrante irregularidad de la ordenanza fiscal que atañe a este servicio”, pues explica que durante cinco años el alcalde ha estado cobrando la tasa de entrada a las piscinas al aire libre, incluyendo la del propio Malagón, sin su determinación del precio en esa ordenanza fiscal. Un asunto por el que el portavoz municipal del PSOE considera que “a quien debiera pedir responsabilidades Adrián Fernández es a su concejal de Hacienda y Promoción Económica cuyo nombre es José Alberto Martín-Toledano, que no ha dado ni una en lo que va de esta legislatura y tampoco en la anterior”.